Trascendió el video de la agresión del policía a un reportero gráfico del diario La Capital

En la jornada de ayer el reportero gráfico de La Capital Francisco Guillén fue agredido mientras realizaba la cobertura del caso del bebé que fue hallado sin vida en el interior de un volquete en la zona norte de la ciudad. Y hoy trascendieron las imágenes del hecho que fue repudiado por el Sindicato de Prensa.

"Cuando me acerqué a tomar fotos, un agente se me acercó y me dijo que no lo hiciera porque era morboso", contó Guillén respecto del incidente, y añadió: "Cuando levanté la cámara para hacer mi trabajo, me tapó el lente y como insistí quiso sacarme el equipo. Se produjo un forcejeo y con otro policía me quisieron subir a un patrullero".