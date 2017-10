"No me pienso callar más", respondió Cristina cuando le preguntaron por la corrupción K

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, enfatizó hoy que se calló "durante mucho tiempo" sobre los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo, pero remarcó que "no" se piensa "callar más".

"Me callé durante mucho tiempo y no me pienso callar más. Me callé demasiado", añadió en declaraciones al programa "Morfi, todos a la mesa" de Telefé.