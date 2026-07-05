"Bob Esponja, el musical" llega a Rosario con una superproducción local para toda la familia

La adaptación oficial del clásico de Nickelodeon se presenta en el Teatro Broadway con elenco rosarino. Se podrá ver por única vez el lunes 6 de julio

Uno de los personajes más queridos de la televisión infantil desembarca en Rosario . “Bob Esponja, el musical” , la adaptación oficial basada en la serie creada por Stephen Hillenburg, se presentará este lunes, a las 15, en el Teatro Broadway con un elenco íntegramente rosarino. Hay descuentos para suscriptores de Beneficios La Capital .

Convertido desde hace más de dos décadas en uno de los personajes más populares de la televisión para los más chicos, Bob Esponja dio el salto a los escenarios con un musical que se estrenó en Chicago en 2016 y luego conquistó Broadway . Con libro de Kyle Jarrow, la obra fue traída por la productora rosarina Supernova y lleva al escenario a los personajes más conocidos del universo de "Fondo de Bikini". Bob Esponja, Patricio, Calamardo, Arenita, Don Cangrejo y Plankton cobran vida en una puesta con puro talento rosarino.

“Es una obra oficial, aprobada por Nickelodeon. La diferencia con la serie es que los personajes no aparecen como cabezudos ni como en el dibujito, sino que están humanizados. Cada uno con sus características: el mal humor de Calamardo, la ingenuidad de Patricio y las ocurrencias de Plankton. Además, se incluyeron algunos guiños y referencias a Rosario ”, explicó, en diálogo con La Capital , Santiago Banegas, el encargado de ponerse los pantalones cuadrados de Bob Esponja.

La historia transcurre en Fondo de Bikini, donde la rutina se ve alterada por una noticia inesperada: un volcán amenaza con entrar en erupción y destruir la ciudad. Mientras el miedo y el caos se apoderan de todos y cada habitante intenta encontrar su propia salida , Bob Esponja se mantiene fiel a su optimismo inquebrantable y decide que no dejará que su hogar desaparezca.

La obra llega con todo: ritmo, humor, música y una puesta visual potente. Un Fondo de Bikini hecho a escala humana, pantallas, escenografía y un volcán que late como amenaza constante, construyen un universo que se despliega en escena y envuelve toda la acción. A eso se suman 17 canciones compuestas por figuras de la música internacional como David Bowie, Aerosmith, Cyndi Lauper, Panic! At The Disco, John Legend y Sara Bareilles, adaptadas al español e interpretadas por Bob esponja y el resto de los personajes icónicos de Nickelodeon.

La versión rosarina cuenta con dirección general de Cecilia Alsina, dirección actoral de Matías García y dirección vocal de Sebastián Bossi, además de un elenco íntegramente local. Entre ellos, Mariano Casado, Agustina Basualdo, Robert Macías Franco, Raziel Sosa, Julieta Castello, Virginia Godoy, Jonatán Morello, Federico Barberis, Diego Bernal y Mauricio Badley, entre otros.

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De Fondo de Bikini al Broadway rosarino

“Creo que la obra es entretenida de principio a fin. Cada personaje tiene su momento para brillar ”, aseguró Banegas. Y resumió el espíritu de la historia: “Están todos en caos, hay gente gritando por todos lados y Bob es el único que dice: «Yo lo voy a arreglar todo»”.

Con más de 30 artistas en escena y un equipo íntegramente rosarino, Bob Esponja, el musical da un paso importante y llega al Teatro Broadway después de haber realizado cuatro funciones el año pasado en el Cultural de Abajo. Para esta nueva presentación, la producción no solo cambió de escenario, también creció para que los más chicos vivan la magia de Fondo de Bikini a lo grande.

“Pasamos de estar todos agrupaditos y chiquititos a tener mucho más espacio y mucho más aire. El año pasado hicimos una adaptación de la obra y ahora, para el Broadway, pudimos sumar escenas y canciones que habían quedado afuera, además de algunos personajes nuevos”, contó.

El cambio también se refleja en la puesta que traslada a los espectadores al Fondo de Bikini, con las casas de Bob Esponja, Patricio y Calamardo, el mostrador del Crustáceo Cascarudo, un enorme volcán que atraviesa la historia y pantallas que acompañan toda la acción. "En el Broadway, también sumamos las pantallas y visuales. Eso ayuda muchísimo porque si un chico se distrae un segundo, vuelve a engancharse enseguida con lo que está pasando", detalló el actor.

Detrás de la escenografía también hay una historia. Gran parte de los elementos fueron construidos con materiales reutilizados, siguiendo una de las ideas que tuvo la producción original de Chicago, que se replicó en el Palace Theatre de Broadway.

“El creador de Bob Esponja fue biólogo marino y una de sus peticiones era que la obra también invitara a generar conciencia sobre el cuidado del océano. Nosotros quisimos mantener esa premisa y que, además de divertirse, los chicos se lleven ese mensaje”, explicó Banegas. Y agregó: “Empezamos a «cirujear» y usar cosas que uno encuentra en la diaria para hacer los corales con botellas o rollitos de cartón. Toda esa escenografía está reutilizada”.

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El desafío de darle vida a un clásico como Bob Esponja

Detrás de una obra que no para un segundo, hubo un desafío que el público quizás no ve desde la platea: lograr que personajes que forman parte del imaginario de varias generaciones cobraran vida sobre un escenario. En una producción íntegramente rosarina, el reto no era solo cantar, bailar y actuar, sino hacer que Bob Esponja, Patricio, Calamardo o Arenita se sintieran tan reales como en la pantalla.

Para Banegas, encargado de interpretar a Bob Esponja, implicó “llenar zapatos grandes”. Después de ver la puesta de Broadway, sabía que el mayor desafío era construir un personaje que el público reconociera apenas saliera a escena.

“Está muy en el inconsciente cómo habla Bob Esponja, cómo se mueve, cómo se ríe. Cuando lo llevás al escenario y lo tenés que poner en el cuerpo, la gente enseguida compara con el dibujo. Lo más difícil fue encontrar eso”, admitió. Sin embargo, el esfuerzo tuvo recompensa: “Cuando terminaba la función y se acercaban a decirme «Te sale igual» o «Sos Bob Esponja en persona», eso es muy gratificante”.

No es la primera vez que Banegas trabaja para las infancias. Formó parte de distintas temporadas de vacaciones de invierno en el teatro El Círculo y también integró el elenco de Peter Pan. Sin embargo, aseguró que ponerse en la piel de Bob Esponja tiene algo especial: “Me encanta la ilusión que les genera. Hay algo increíble en representar a un personaje que está tan presente en la memoria de todos y que los chicos se crean que es el mismo Bob Esponja que ven en la tele. Cuando termina la función muchos se acercan con vergüenza, porque sienten que tienen al mismísimo Bob Esponja adelante”.

Aunque sobre el escenario el personaje parece no agotarse nunca, sostener esa energía durante casi dos horas también tiene su exigencia. “Bob es súper enérgico y está allá arriba todo el tiempo, y en la obra es lo mismo, es una obra de dos horas en donde el cuerpo tiene que estar todo el tiempo en tensión y desbordado de energía. Recién en el segundo acto tengo un número y medio afuera. Uno empuja toda la energía para que salga lo más radiante posible, pero cuando baja el telón me quiero ir a mi casa a dormir”, reconoció entre risas.

El desafío no fue solo actoral: traer una obra oficial nacida en Chicago, que luego llegó a Broadway, conseguir los derechos y convertirla en una producción íntegramente rosarina también representó una apuesta enorme para la productora Supernova.

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“Supernova funciona como una pequeña compañía independiente. Este proyecto empezó como un taller de montaje y, cuando conseguimos los derechos, pasó a convertirse en una producción. Fue como pasar de lo amateur a las grandes ligas”, recordó Bangeas.

Para el actor, esa experiencia también refleja el crecimiento que viene teniendo el teatro musical en Rosario: “Hace unos años, para muchos artistas, la única posibilidad era irse a Buenos Aires. Creo que en estos últimos dos años, creció mucho, porque también empezó a pasar algo que se empezó a contagiar un poco, lo de traer propuestas o autogestionar obras. Poder hacer un espectáculo de esta escala acá es algo que se agradece un montón”.