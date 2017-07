Larreta dijo que la expulsión de De Vido "no fue ahora, pero va a ser en diciembre"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, explicó hoy que tras la votación en el Congreso que rechazó la expulsión del diputado kirchnerista Julio De Vido, sintió "una mezcla por un lado de bronca", pero también "la esperanza" de que "la gente ya eligió".





"Sentí una mezcla por un lado de bronca, pero por otro lado la esperanza de que es un camino irreversible. No fue ahora, pero va a ser en diciembre", advirtió el mandatario porteño haciendo referencia a las próximas elecciones legislativas. En este sentido, Rodríguez Larreta confió en que "la gente ya eligió cambiar, que no quiere más corrupción, no quiere más De Vido, López, Báez".





"Lo de ayer fue un avance enorme, impensable hace unos años que alguien que era intocable como De Vido pudiera estar a quince diputados de que se lo destituya", consideró.





La Cámara de Diputados debatió el miércoles un proyecto del oficialismo que pretendía expulsar de su banca al exministro de Planificación Federal, a raíz de las múltiples causas en la que está siendo investigado por presunta corrupción, lo que fue finalmente rechazado. " Como argentinos estuvimos muy cerca de dar una señal muy clara de que no queremos más corrupción", sostuvo Rodríguez Larreta .





Además, el referente de Cambiemos en la Capital Federal se refirió a las próximas elecciones legislativas: "Cada diputado más que podamos conseguir nos acerca a poder destituir a De Vido y a todos los que han robado en la Argentina", señaló. Por otra parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad también contó el plan que tienen para convertir en peatonal a un tramo de la calle Corrientes durante la noche y aclaró que este tipo de iniciativas son "una tendencia en el mundo".





"De noche van a poder circular sólo dos carriles del transporte público. El cambio que proponemos es que de noche a partir de las siete de la tarde los carriles de los autos queden para los peatones", explicó Rodríguez Larreta.