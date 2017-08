La exmandataria demoró su salida durante varias horas mientras los precandidatos de su lista denunciaron trabas en la carga del escrutinio tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, donde el afectado fue Agustín Rossi y los demás postulantes del PJ. Calificó la situación como "un inmenso papelón internacional".

"Montaron un show para el prime time. Ofenden a la democracia", afirmó Cristina sobre el escenario, desde donde fue ovacionada por cientos de militantes que aguardaron en el búnker por largas horas y haciendo alusión al presidente Mauricio Macri y otros funcionarios de Cambiemos.

"Aunque me presionen no me van a hacer torcer el camino", añadió la expresidenta, que llegó cabeza a cabeza con Bullrich durante la madrugada, dejando relegado atrás a Sergio Massa.

"Vamos a pedirle al Gobierno que escuche lo que las urnas han expresado, que cambie el rumbo económico", comunicó Cristina, que siguió: "Nunca pensamos en otra cosa que no sea el bienestar de nuestro pueblo y de nuestro país".

"¿Se pensaron que nos íbamos a dormir? Nosotros no somos vagos, nos gusta trabajar, es lo que mejor hacemos", planteó la exmandataria, que recordó al desaparecido Santiago Maldonado.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al escenario del búnker de Unidad Ciudadana minutos antes de las 4 de la mañana y expresó que ganó las Paso con su partido, en una reñida elección con Esteban Bullrich, el precandidato de Cambiemos. "Hemos ganado las elecciones, vamos a pedirle al Gobierno que escuche lo que las urnas han expresado, que cambie el rumbo económico", afirmó.