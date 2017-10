Embed Recién me pidió el Dr Oscar Parrilli que no asista al acto de la cancha de Racing por que consideran "los jefes" que yo soy "piantavotos" — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 14 de octubre de 2017

d'elia-boudou.jpg D'Elía y Boudou, dos nombres a los que cuales les bajaron el pulgar en los últimos tiempos.



El líder piquetero Luis D'Elia no está pasando por su mejor momento. Es que hoy lo volvieron a bajar por segunda vez en los últimos tiempos de un acto del partido Unidad Ciudadana, que encabeza Cristina Kirchner, por considerarlo "piantavotos", como el mismo se definió."Recién me pidió el Dr Oscar Parrilli que no asista al acto de la cancha de Racing porque consideran "los jefes" que yo soy 'piantavotos'", escribió esta mañana en su cuenta de Twitter el piquetero kirchnerista para anunciar que será la primera baja en el acto que hará el próximo lunes en la cancha del club de Avellaneda la expresidenta, Cristina Kirchner .La candidata a senadora por Unidad Ciudadana tiene previsto realizar un mega acto en Racing en el arranque de la última semana de las elecciones en la que buscará obtener un triunfo en tierra bonaerense para quedarse con dos de las tres bancas de la Cámara Alta.El desaire de hoy se suma al que le hicieran desde el frente kirchnerista hace 4 meses cuando, el 14 de junio, decidió excluir a su partido del frente electoral que anotará ante la Justicia para competir en las legislativas.En esa oportunidad, el piquetero contó que fue un integrante de La Cámpora quien le comunicó la decisión. "Entendelo como una transacción lógica. Vamos sin el PJ. Lo de Miles es un equilibrio necesario para que no explote todo por los aires", le había dicho Juan Tignanelli.El dirigente camporista se refirió así al rechazo de varios intendentes del PJ a figuras como D'Elia o Amado Boudou que quedaron reflejados en la frustrada reunión en el teatro Caras y Caretas. Ese día un grupo de jefes municipales decidió ausentarse de la cita cuando se enteraron de la presencia del exdirigente piquetero y exvicepresidente.El pedido de hoy a D'Elia llegó del propio Parrilli, mano derecha de la expresidenta y a cargo del armado de la campaña de Unidad Ciudadana.