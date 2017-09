Atraparon a "Lamparita" Funes, un pesado de la delincuencia de zona sur

A las 18.30 de ayer un WhatsApp a la Redacción hizo llegar la noticia: "Detuvieron a «Lamparita» Funes". Una vez corroborada la información se supo que quince minutos antes una brigada de la Policía Federal había entrado en un asentamiento precario de Necochea y Ameghino y arrestado al joven que desde hace al meos cuatro meses era intensamente buscado. Se trata de Lautaro Nahuel Funes, de 23 años, sindicado como uno de los líderes de "La banda de los Funes", una gavilla que desde hace largo tiempo viene sembrando el miedo en la zona de los barrios Tablada, Municipal, Parque del Mercado y República de la Sexta.

La fiscal Gisela Paolicelli, quien trabajó en la investigación, sostuvo que "el muchacho fue capturado después de ofrecer cierta resistencia". Y agregó que lo apresó una fuerza federal porque el joven tiene sobre su espalda "algunas causas por narcotráfico y porque en su momento el fiscal regional, Jorge Baclini, decidió separar de su búsqueda a la policía provincial". En su pesquisa, la fiscal considera a "Lamparita" un socio de Carlos Jesús "Pelo Duro" Fernández, quienes serían líderes de la banda que protagonizó robos, escruches, venta de drogas y varios homicidios. Incluso, se menciona que ambos son lugartenientes de un pesado del hampa: el detenido René Ungaro.

En mayo pasado, unos 150 policías realizaron 33 allanamientos en el sur de la ciudad para dar con el dúo y varios de sus cómplices. Hubo 13 detenidos, pero a ellos no los hallaron. Ahora sólo uno sigue prófugo.

De temer

Un informe de la Policía Federal de principios de mayo último, a partir del cual se hicieron los mencionados allanamientos bajo el nombre de "Operativo Los Miserables", sostiene que "Lamparita" es parte de una banda con base en la zona de Beruti al 1800 e integrada por entre seis y ocho personas que se dedicaban a hacer inteligencia para luego robar inmuebles que, en algunas ocasiones, destinarían a convertir en quioscos para la venta de drogas. Producidos los atracos, el botín era repartido en forma organizada y en partes iguales. También destacaba la investigación que la organización tendría dos ramos: la comercialización de drogas al menudeo por un lado y la comisión de delitos ordinarios por el otro.

Según el trabajo de los federales, el grupo no sólo está sospechado de varios robos agravados, tenencia de armas y municiones, usurpaciones de viviendas, lesiones, amenazas calificadas y tentativas de homicidio, sino también de cuatro crímenes resonantes en los cuales "Lamparita" habría tenido cómo mínimo una activa participación: el de Leonel "El Colo" Sánchez (ocurrido el 17 de mayo de 2016), el de Walter Mena y de Alberto "Cachi" Ruiz Díaz (ambos perpetrados el 2 de octubre del año pasado), y el de Cristian "Bebe" Ferreira (cometido el 19 de mayo último).

En diálogo con La Capital, la fiscal Gisela Paolicelli dijo ayer poco después del arresto de "Lamparita" que en su escritorio sólo tiene las acusaciones por la "tentativa de homicidio contra Ariel «Tubi» Segovia (preso por un crimen), perpetrada en octubre de 2016, y delitos contra la propiedad, abuso de armas y asociación ilícita". Y acotó que "es probable que la audiencia imputativa contra este joven se realice este domingo o el lunes".

Zona de "guerra"

El hilo que siguió la Fiscalía para dar con "Lamparita" se recortó en la zona comprendida por los barrios Municipal, Tablada y Parque del Mercado, todos en la zona sudeste rosarina. No por casualidad cayó detenido en Necochea y Ameghino, un territorio que mutó en extremo violento a partir de la sangrienta y larga disputa que hasta hace un tiempo mantuvo el clan de "Los Funes" con sus rivales del clan Caminos, liderado por Alexis, hijo del asesinado ex líder de la barra brava de Newell's Old Boys Roberto "Pimpi" Caminos.

"Lamparita" es uno de los hijos de Jorge "Gordo" Funes, a quien se le atribuyó ser socio y amigo de "Pimpi" aunque él lo desmintió en una nota que brindó a este diario y se publicó el pasado 5 de junio. Entonces dijo que nada tenía que ver con la denominada banda de "Los Funes" y que Lautaro era hijo suyo, auque de una relación extramatrimonial que había tenido y con el cual no lo unía ningún tipo de relación desde mucho tiempo atrás. Incluso, Jorge admitió que el había tenido problemas con la Justicia, pero que ya había pagado sus cuentas con una condena y que ahora sólo trabajaba y criaba a sus hijos.

Funes padre refirió en esa entrevista que el problema entre su familia y los Caminos se inició en 2013 cuando su esposa denunció a los herederos de "Pimpi" porque vendían drogas en el barrio Municipal donde ellos residían y querían que sus hijos se sumaran para vender drogas para ellos. Su negativa y las denuncias, dijo, llevó a que le balearan varias veces el departamento hasta que se tuvieron que ir de allí.

Pero la historia no terminó con el abandono del barrio. El punto de inflexión en las relaciones entre los grupos se dio la tarde del sábado 11 de marzo de 2016 en Ayacucho al 4300, lugar donde se había afincado la familia Funes y donde Jorge había montado una gomería. Una moto pasó rápidamente y quien iba como acompañante disparó al menos dos veces. Los balazos impactaron en el pecho de Mariela Griselda Miranda, la esposa de Jorge Funes y madre de cuatro de sus hijos, quien murió como consecuencia de las heridas recibidas.

A partir de ese momento el territorio que solían frecuentar los integrantes de las dos gavillas se transformó en zona de guerra sin cuartel.

"Lamparita" se autodefine en su perfil de Facebook junto a su hermano Alan (preso en el Irar por el homicidio de Eugenio Solano, ocurrido en Ayacucho al 4200 el 1º de mayo de 2016 y único testigo de la muerte de su mamá) como "antinarcos, sicarios, wasos y transeros... nadie nos intimida", como posteó allá por marzo de 2016. Ayer, cuando los federales lo apresaron, estaba con un grupo de compinches que rápidamente pusieron en fuga a los policías porque algunos intentaron frustrar la detención.