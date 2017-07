Selección universitaria de fútbol con DT rosarina y tres jugadoras de la región

Será una mesa de examen distinta. Unos 250 estudiantes universitarios argentinos rendirán corriendo, nadando o pateando, contra miles de alumnos y alumnas de educación superior de 170 países del mundo, en Taipei (China). La cita será en los Juegos Olímpicos Universitarios llamados también Universiadas. Se jugarán entre el 19 y 30 de agosto próximos y los albicelestes viajarán con la mayor delegación de la historia representando 16 disciplinas. El fútbol femenino es una de ellas y el combinado nacional cuenta con entrenadora rosarina y tres jugadoras de la región. Seleccionadas.

Rosana "Zurda" Gómez tiene 37 años, supo jugar de volante por izquierda durante 15 años con la número 10 en Boca, se lució en la selección nacional de la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Ahora coordina a las muchachas de Rosario Central y dirige a la selección que viajará a China. Ya eligió a las 20 del equipo, entre ellas a Romina Onesto, Martina Dezotti y Alana García.

El fin de semana pasado tuvieron la primera práctica y el domingo próximo volverán a verse las caras en un cuadrangular entre River, la Universidad de Río Cuarto y Central.

En 2016 la selección sólo participó de los Juegos Sudamericanos en Mar del Plata y perdió la final con Colombia.

"No pudimos viajar a la última Universiadas por cuestiones presupuestarias, así que esta nueva oportunidad internacional nos tiene contentas. Hice tres convocatorias y elegí a jugadoras de Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Jujuy, Buenos Aires y La Plata. Un grupo que va de los 18 a los 28 años", dijo Gómez.

La entrenadora anticipó que Argentina enfrentará a potencias futbolíticas como Estados Unidos pero confía en su equipo. "Contamos con chicas con buen pie, la idea es armar un buen bloque defensivo, con control de pelota, que ahorre energía para luego lograr rápidos contraataques y llegue al arco en pocos toques. Me gusta jugar con 4-3-3 pero no descarto otras tácticas", adelantó la técnica, hermana del jugador de Central Elías Gómez y admiradora de Francescoli, Zidane y Maradona, pero también de las estrellas femeninas Marta Vieira (Brasil), Hope Solo y Abby Wambach (Estados Unidos) o Nadine Kessler (Alemania).

Que la ex jugadora elija figuras del fútbol femenino no es casual. Gómez es crítica del machismo en general y en el deporte en particular. "Todavía somos una sociedad machista, pero por suerte vamos cambiando. La Fifa invierte mucho para que esta actividad crezca, hay países donde el fútbol es muy profesional y a nivel nacional se ven cambios. No puedo quejarme del apoyo que recibo donde estoy trabajando y ahora este campeonato mundial al que podemos ir. Todo debe leerse como avance", analizó la entrenadora.

La Federación del Deporte Universitario Argentino (Fedua) es el organismo que reúne a los departamentos de deportes de universidades y terciarios, tanto públicos como privados, de todo el país. La entidad promueve, entre otros aspectos, los selectivos de los deportistas: esta vez se realizaron 56, en 24 ciudades, entre ellas Rosario, plaza a la que pertenece también el entrenador Fernando Arregui (waterpolo). Los combinados argentinos competirán también en atletismo, badminton, esgrima, natación, wushu, golf, tenis, tenis de mesa, vóley, básquet, waterpolo, taekwondo, judo y tiro con arco. En 2013 fueron las Universiadas de Kazan: participaron 31 argentinos y llegaron las de Gwangju, en 2015, con 120 deportistas.

Las elegidas

Para Gómez, la selección en la ciudad y la región "fue difícil" porque hay "muchas y muy buenas jugadoras". La entrenadora vio jugar a un centenar de chicas y de la zona se quedó con tres.

Una es la delantera Martina Dezotti, de 19 años, juega en Club Atlético Defensores de Sportsman y estudia en el profesorado de educación física de Rosario. Dijo que empezó a jugar a la pelota desde "muy chiquita" pero como no tenía con quien competir probó unos años con el tenis y volvió. Dice que su fuerte es la pelota parada y que es goleadora nata, que su ejemplo a seguir es Lio Messi y que espera que esta convocatoria a la selección universitaria sea "la primera pero no la última".

Alana García, de 28 años, juega de 3. Entrena en Social Lux aunque aún tiene el pase pendiente en la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Algunos le dicen "Pipi" y otros "la mujer del Pachi (Federico) Carrizo", jugador de Central, aunque se divide la tribuna al momento de decir quién es mejor dentro de la cancha. Alana empezó a jugar en el club Sol de Cuyo en una oportunidad que vio a unas nenas jugar en la plaza. "Les pregunté, me sumé y nunca más dejé", dijo la admiradora de Jordi Alba.

Y también está seleccionada Romina Onesto, estudiante de turismo. Tiene 27 años y juega desde hace siete. "Trataremos de dejar bien parada a la Argentina en este Mundial, sabemos que nos enfrentaremos a verdaderas potencias y nosotras recién nos estamos conociendo, pero lo vamos a intentar", dijo la 4 de Rosario Central.

Lo del esfuerzo se da por descontado. "No hay presupuesto para concentrar a las chicas pero vinieron a Rosario y volverán el próximo fin de semana porque contamos con el apoyo de Central y de algunas universidades. Algunas pusieron plata de sus bolsillos. Ganas de jugar sobran", dijo la entrenadora de la selección.