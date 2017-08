Paolo Montero advierte: "Cuidado con este Uruguay que también tiene lo suyo"

Paolo Montero se acomoda en uno de los sillones del principal salón de la redacción del diario La Capital y se muestra dominante por naturaleza. Gesticula con fruición todo el tiempo y la entrevista para el Face Live serpentea por diferentes tópicos. Hasta que se topa con la inmediatez y ahí no le queda otra que ponerle su palabra autorizada al partido de esta noche entre Uruguay y Argentina por las eliminatorias sudamericanas. Quién mejor calificado que él para referirse a la batalla de Montevideo. El técnico de Central le saca lustre a su conocimiento.





Montero durante la nota que concedió a La Capital en Facebook Live







¿Cómo imaginás el partido de mañana (hoy) entre Uruguay y Argentina en el Centenario?



Y... es un clásico con Argentina. Pero si Sampaoli juega cómo dicen y escucho en todos los medios, será una papita para Suárez y Cavani. Imaginate que a ellos siempre les conviene que el equipo rival juegue bien adelante. Uruguay no sólo contraataca muy bien, sino que se defiende mejor. Tiene a dos defensores que están en el podio. Godín es uno de los mejores del mundo y Giménez ya jugó un Mundial con 19 años. En el medio tiene la dinámica de Nández, está el Tata González y otro que la está rompiendo en Italia es Vecino.









¿Coincidís con que es una final por la ubicación que tienen ambas selecciones en la tabla?



Sin dudas. Acá el que pierde se complica. Nosotros venimos de tres derrotas y Argentina está en el repechaje. Será difícil para Uruguay, pero ojo que para Argentina también. Además a Uruguay después le toca jugar contra Paraguay, un rival que le complicó la vida siempre. No sé por qué nos cuesta tanto jugar en Asunción. Te hablo más como hincha que técnico.



¿Pero qué selección se juega más?



Las dos se juegan todo. Uruguay no viene en un buen momento. Igual, estos jugadores ya pasaron por situaciones como estas. En ese sentido, no les van a temblar las piernas. Saben cómo jugar este tipo de paradas difíciles. No sé por qué pasa eso, pero históricamente siempre fuimos fuertes de la cabeza. Esta generación ya las pasó todas en las eliminatorias para los mundiales 2010 y 2014.





Montero: "Si Sampaoli juega cómo dicen será una papita para Suárez y Cavani".



¿A este Uruguay lo favorece que se juegue en el Centenario?



Sí, porque este equipo del Maestro Tabárez ya demostró muchas veces que sabe convivir con la presión. Además esta selección es idolatrada por la gente. Es muy querida. Nunca sentirá la presión del murmullo de la tribuna. Tiene a dos monstruos como Cavani y Suárez. No es la generación que integramos nosotros. Estos están arriba a nivel mundial en serio.



¿Para marcar a Messi, Uruguay debiera tener a un Montero en el equipo?

Yo qué sé. Mirá que Uruguay, como te dije, tiene a Godín y Giménez. Pero a esos jugadores, como Messi, tenés que marcarlos escalonadamente. Igual, si te pasa él tiene a Di María, a Dybala y siguen. Yo jugué contra Messi en las eliminatorias para el Mundial 2006. Entró un ratito, era muy pibe.

Pero ahí no encaraba como ahora....Qué no va a encarar. Siempre te encara. Lo único que hay que esperar es que Messi no tenga un buen día mañana. Cómo hacés para marcarlo. Es un jugador que te gambetea todo el tiempo. Sacando a Icardi, que es un gran definidor, en Argentina la llevan todos y eso marca superioridad numérica. No podés contra eso. Por eso nadie podía con Barcelona de Guardiola.





Montero: "Acá el que pierde se complica"



Entonces, ¿si los jugadores argentinos se levantan inspirados no hay con qué darles?



Puede ser. Cuidado que Uruguay también tiene lo suyo.



¿Creés que como dijo Sampaoli en la conferencia de prensa, Argentina saldrá a prepotear a Uruguay?



Y... los equipos de Sampaoli juegan así. Igual quiero verlo. Capaz que a Uruguay le conviene que Argentina se pare en mitad de cancha. No sé cómo lo habrá planeado el Maestro (Tabárez), pero ojo que nosotros nos hacemos muy fuertes contra los grandes equipos. También puede pasar que Uruguay espere porque sabe que los volantes argentinos pierden fácil la pelota y conviene ejecutar un plan así. El técnico muchas veces piensa un partido, lo ve clarito y al final sale otra cosa porque una jugada te cambia todo. Sobre todo cuando tenés a semejantes futbolistas en las dos selecciones.

Montero: Las dos se juegan todo. Uruguay no viene en un buen momento.







¿Y qué le conviene a Uruguay?



Para mí ir a la segunda pelota y explotar el potencial arriba con Cavani y Suárez, que son dos animales. Pero repito, a este nivel de selección, el jugador lo lee. Enseguida se da cuenta por donde tiene que jugarle al rival. Me guío mucho por esas cosas. Por ejemplo, Icardi tiene movimientos de gran delantero. El otro día en el partido de Inter contra Roma metió un cabezazo tremendo picando en el primer palo, pero arrancó desde el segundo. Eso te mata, te liquida. Todo esas cosas el jugador de este nivel las hace y el rival también te saca la ficha. Tanto Uruguay como Argentina alguna debilidad tienen.



¿El uruguayo se predispone diferente cuando tiene que jugar contra Argentina?



Sí, obvio. Contra Brasil también pasa eso. Nosotros lo tomamos como el clásico del Río de La Plata, pero el verdadero choque entre las dos potencias de Sudamérica es Argentina-Brasil. Sé que esto que digo no gusta en Uruguay, pero es así. Reconozco que nadie quiere jugar contra nosotros. Porque peleamos, metemos y nunca damos por perdida ninguna pelota. Me acuerdo cuando viajábamos con los jugadores de la selección argentina de mi generación y decían que no querían jugar contra nosotros. Y mirá que nosotros no estábamos entre los diez mejores del mundo como estos jugadores.