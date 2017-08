Encontrar un zaguero, una cuestión central para Paolo Montero

La búsqueda del zaguero se mantiene, aunque cada vez hay menos tiempo. La ampliación del cupo de extranjeros aprobada ayer no le sirve

Los días que restan para el inicio del torneo en Central tendrán un tema excluyente: la contratación del zaguero central por la que tanto insistió Paolo Montero y trabajaron los dirigentes, aunque hasta aquí los resultados fueron infructuosos. Eso es lo que le falta al técnico canalla para terminar de darle forma al equipo, más allá de que por el momento se las está arreglando con Mauricio Martínez en esa posición. Ayer surgió el nombre de Julio Barroso, actualmente en Colo Colo de Chile, pero habría muy pocas chances no sólo de que se concrete, sino de que se abra una instancia concreta de negociación.

A esta altura resulta repetitivo hablar de la situación del zaguero central, pero es el camino por el que transita la vida de Central en materia de refuerzos.

Incluso ayer se conoció que el cambio aprobado en la AFA respecto al cupo de extranjeros a Central no le moverá el amperímetro en relación a las expectativas que tenía. Porque si bien de ahora en más se permitirá un extranjero más, los que podrán firmar planilla son cuatro. Y en Arroyito esos nombres (Camacho, Leguizamón, Parot y Romero) ya están. Es por esto que la obligación de buscar un argentino se potenciará. Y cuando se habla de búsqueda se debe hacer una clara referencia a que la misma no se detendrá y que la chance de Martínez para jugar en esa posición no es la que más convence.

Más allá de eso, el vicepresidente segundo Ricardo Carloni le dijo ayer a Ovación que "estamos manejando el tema con absoluta tranquilidad, sabiendo que tenemos un presupuesto que respetar y gracias al respeto de ese presupuesto logramos tener hoy un club ordenado y equilibrado. De igual forma todos sabemos de la necesidad de contar con un defensor más, que sería el último jugador que el cuerpo técnico nos solicitó y por el que estamos trabajando mucho".

En esta idea macro del orden institucional, la necesidad de Montero de contar con un zaguero central está por encima de todo. Si el pensamiento fuera otro no se hubieran hecho tantas gestiones por jugadores que finalmente no pudieron recalar en Arroyito.

"Sabemos que necesitamos traer un zaguero, pero no vamos a comprometer la tesorería del club porque hasta aquí ya gastamos entre seis y siete millones de dólares en los refuerzos que trajimos. Entendemos que formamos un plantel competitivo y hoy el técnico trabaja con otras alternativas", agregó el directivo auriazul.

En base a esto la pregunta del millón en Central es dónde apuntarán los cañones de aquí en más, sabiendo de la necesidad de que el elegido debe ser sí o sí argentino. Por lo pronto, lo de Barroso tendría poco sustento. El ex Boca y Estudiantes fue ofrecido y alguien de Central realizó un llamado a Colo Colo para saber la situación del futbolista (tiene contrato hasta fines de 2018 y estaría en cortocircuito con el técnico Pablo Guede), pero lejos se estuvo de poner en marcha una negociación formal.

Lo cierto es que son muy pocos los días que quedan por delante para averiguar, negociar y contratar a alguien que a Paolo Montero le guste.