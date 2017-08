El arquero de Newell's Luciano Pocrnjic cuestionó hoy duramente a la dirigencia del club al poner en duda las promesas en torno al pago de haberes, primas y premios adeudados. Así describió la situación que atraviesa el equipo, ya que los dirigentes tienen hasta esta noche para cumplir los compromisos económicos con el plantel para poder disputar la Superliga.

"No podemos creer más en lo que dicen", sentenció en una clara referencia a las promesas incumplidas y mientas aguardaba gestiones del presidente Eduardo Bermúdez y el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, para resolver la forma de pago.

Embed

"Tratamos de ser optimistas, pero hasta que no se confirme lo de Agremiados no podemos creer más en lo que se nos dice. La situación es grave y delicada y en algún punto termina afectando, pero nosotros no sacamos el foco de lo deportivo", reveló.

Newell's tiene la urgencia de resolver esta situación, porque no debe tener deudas con el plantel hasta el 30 de junio para poder jugar la Superliga 2017/18.

Tras la práctica matutina en el predio Bella Vista, el ahora capitán leproso declaró que "la semana pasada estuvo hablando con nosotros uno de los tesoreros del club que trató de brindarnos tranquilidad, pero la verdad es que ha pasado mucho tiempo, se ha postergado mucho el tema de los pagos y sinceramente en ese sentido uno no tiene tranquilidad".

Para Pocrnjic, "hasta que no se confirme de parte de la gente de Agremiados, que nos están acompañando en todo este proceso, que se ha hecho efectivo el pago, la verdad es que nosotros no podemos creer más en lo que dicen. La situación es grave", remarcó.