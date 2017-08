"Estamos más cerca, pero todavía no hay acuerdo definitivo", le confiaron anoche a Ovación desde el seno de Futbolistas Argentinos Agremiados, respecto de la situación de Newell's y las intensas gestiones que se llevan adelante para intentar llegar a un acuerdo con la deuda que mantiene con el plantel. "Estamos mejorando en la negociación. Faltan arreglar algunas cuestiones, pero hubo un depósito de dinero", agregaron desde Buenos Aires, tras la reunión que se desarrolló en la sede sindical con el presidente leproso Eduardo Bermúdez. Hoy seguirá el diálogo y hay optimismo para que finalmente el club del Parque pueda acordar la forma de pago y así conseguir el "libre deuda" que le permita habilitar a los refuerzos y arrancar con normalidad la flamante Superliga. El debut oficial leproso está programado para el lunes por la noche recibiendo a Unión en el Coloso Marcelo Bielsa.

Ayer fue un día movido para la dirigencia rojinegra. El presidente Bermúdez y el vocal Juan José Concina estuvieron por la tarde en la sede de Agremiados en Buenos Aires en busca de encontrar un punto de acuerdo para saldar la deuda con el plantel. Y por la noche las novedades fueron "positivas", ya que si bien no se llegó a un entendimiento definitivo, sí hubo avances concretos en cuanto a buscarle una salida a la delicada situación que mantiene en vilo al pueblo leproso.

La deuda global que reclama Agremiados rondaría los 22 millones de pesos, que comprende los meses de mayo y junio, medio aguinaldo, premios y primas. Y ayer se realizó un depósito que achicó el atraso salarial, aunque todavía resta saldar una parte de lo adeudado. Claro que en Newell's destacan que están al día con la AFA y la Fifa (sobre deudas que pueden reclamar clubes del exterior), algo no menor que hacía un tiempo largo no ocurría.

"Vamos a pagar todo. Estamos tratando de terminar de pagar la deuda con Agremiados. La intención es quedar en cero y estar completamente al día con el plantel", le dijo Bermúdez a este diario.

Agremiados pretende que esta semana, antes del inicio de la Superliga que será el viernes, todos los clubes tengan el "libre deuda" con sus jugadores hasta el 30 de junio inclusive, para arrancar con normalidad la temporada. Caso contrario se exigirían sanciones como postergación de partidos o la mucho menos probable quita de puntos. Igual en Newell's nunca fueron pesimistas y aseguraron que el dinero estará disponible y el equipo de Llop arrancará el certamen con absoluta normalidad como el resto de los clubes de primera división.

En tanto, las negociaciones con la empresa TBS, que iba a proveer la indumentaria leprosa, en este momento están "estancadas", según confiaron tanto desde el club como de parte de la firma. Este contrato iba a aportar un cifra importante de dinero, que ahora si no se llega a un punto de entendimiento se tendrá que negociar con otra marca deportiva.

Lo que está claro es que en el Parque siguen las gestiones para conseguir la totalidad del dinero y allí la chance de una venta no hay que descartarla, siendo Milton Valenzuela uno de los candidatos a emigrar. También surgieron sondeos por Nehuén Paz y Jalil Elías.

Hoy será una jornada decisiva y tal vez pueda ser el día S, "el de la solución" con Agremiados, ya que ahora la dirigencia trabaja contrarreloj para conseguir el libre deuda y así poder habilitar a los refuerzos y empezar la Superliga con normalidad, solamente con el club enfocado en lo que ocurra dentro de la cancha. La opción de pedir dinero prestado también está arriba de la mesa.