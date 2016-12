Montoya, en la órbita del Patón Bauza

Walter Montoya es el dueño de la camiseta auriazul número 8. A esa la tiene seguro, con el contrato firmado hasta 2019. Sin embargo, se habla y escribe mucho de que puede cambiarla. Que los grandes de Buenos Aires (River y Boca) quieren ponerle las suyas, aunque los dirigentes de Central no piensan desprenderse de él salvo una transferencia internacional. Y ayer también apareció el Patón Bauza anticipando que el chaqueño es uno de los que están en su carpeta para un inminente llamado a lucir la celeste y blanca de la selección nacional. Todo esto a sus 23 años, en un momento que el propio futbolista consideró como "la edad justa" para dar un salto en su carrera, aunque también explicó que no se desespera.

El volante derecho es una de las figuras del fútbol argentino, una de las grandes cartas que tuvo el equipo dirigido por Coudet para llevar a Central a pelear la Copa Argentina, esa competencia que el jugador tuvo en mente al quedarse a mitad de año, cuando también se mencionaba como refuerzo para River. Claro, no consiguió el propósito, pero igual mantuvo su nivel, se destacó y por eso sigue en la consideración para cambiar de aire.

Montoya dijo el miércoles que está "en la edad justa", en "un lindo momento que estoy pasando y que no sé si tendré otro como este", y aunque refirió que se mantiene al margen de todo lo que se habla de una posible transferencia sin dudas que el tema lo debe tentar a estar muy atento.

Claro, ir a River, a Boca, o al exterior es un gran tema. Y ayer se siguió hablando de él.

"Nuestra intención es no venderlo en esta apertura del libro de pases, y mucho menos en el mercado local, sea el que sea. Ni nos sentaremos a escucharlas si son de acá", declaró el vicepresidente canalla Luciano Ceffaratti.

Además, el dirigente le puso números a cualquier intención de llevarse al pibe nacido en Machagai, donde está en estos días de vacaciones: "El pase está tasado en 7 millones de dólares", aunque la cláusula de rescisión es de 4.

Y, encima, ayer habló Edgardo Bauza y confió que "Montoya está dentro de los 60 jugadores que estamos siguiendo", por lo que seguramente será llamado en cualquier momento para lucir la camiseta argentina. Y obviamente que lo citará sin importar el club en el que juegue.





Más cerca de irse que de volver

Seguramente ningún hincha de Central se enojará ni lo extrañará si Teo Gutiérrez no vuelve, pese a que tiene contrato hasta junio de 2017. Es que sólo un gol a Boca, que apenas sirvió para empatar por el torneo local en la Bombonera, y celebrado como hincha de River fue el aporte del delantero en los pocos partidos y meses que estuvo en Rosario, ciudad en la llegó como figura y casi no figuró. Donde vino por pedido de Eduardo Coudet y, tal como lo dijo poco después de la final perdida de la Copa Argentina: "Vine con el Chacho y me voy con el Chacho". Y todo conduce a que no regrese. El pase pertenece a Sporting de Lisboa y lo quieren en su país, de Junior de Barranquilla.

Encima, el delantero declaró ayer en su país: "Estoy abierto al Junior, en dos minutos se puede resolver todo. Ha llegado un presidente (Antonio Char) que sabe hacer campeón a Junior", mencionó mientras entregaba pelotas por medio de su fundación (Teogol) a los chicos de Barranquilla durante sus vacaciones.

El colombiano se inició ahí, en el equipo de su ciudad natal y según la prensa colombiana ya hubo contactos para incorporarlo. Es más, hasta informaron que desde Portugal estarían dispuestos a cederlo a préstamo por un año con un cargo de un millón de dólares, obviamente si rescinde su vínculo con Central. Y justamente al canalla llegó por un préstamo de 500.000 euros por el mismo lapso y con opción de compra (obviamente el club de Arroyito no la hará), sólo que lleva cumplidos algo más de cuatro meses porque llegó el 17 de agosto.

Ante esta situación, desde Central el vicepresidente Luciano Cefaratti dijo que "tiene contrato y no nos expresó ninguna objeción. Todos los entrenadores con los que hablamos coincidieron en que les encantaría tenerlo en el plantel".





Festejaron los 127 años de vida

La familia canalla se congregó anoche en la sede Fundacional (Av. Alberdi 23 Bis) para recibir a primera hora de hoy el 127° aniversario del club en medio de una gran fiesta. Hubo diversos show y mucha pasión en la previa de la Nochebuena. Parte de la dirigencia dio el presente junto para estar en este especial momento institucional y deportivo.