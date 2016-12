Macri: "Cobarde es someter a un pueblo mediante la fuerza"

El presidente Mauricio Macri desestimó ayer las críticas de un alto dirigente chavista y advirtió que "lo realmente cobarde es someter a un pueblo mediante la fuerza", al señalar que "lo triste es la pobreza, el abandono y la falta de garantías sobre los mínimos derechos humanos" en Venezuela. El jefe de Estado argentino respondió así a las declaraciones que el jueves realizó en su contra el dirigente venezolano Diosdado Cabello, cuando criticó que la canciller de su país, Delcy Rodríguez, había sido impedida de ingresar a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur realizada un día antes en Buenos Aires.

Cabello llamó "cobarde" a Macri, a quien responsabilizó de los golpes que, según dijo Rodríguez, recibió por parte de la policía que le impidió participar del encuentro diplomático. Además, el segundo hombre del presidente Nicolás Maduro mencionó que, debido al incidente, el embajador argentino en el país caribeño debía abandonar su cargo.

En conferencia de prensa junto a su par chilena, Michelle Bachelet, luego de la reunión bilateral que mantuvieron en la residencia de Olivos (ver página 19), Macri ironizó sobre la denuncia de la canciller venezolana que afirmó haber sido golpeada durante una reunión del Mercosur en el Palacio San Martín, de la que pretendió participar no estando invitada. "Pensé que había sido (la canciller, Susana) Malcorra la que la golpeó; estaba preocupado por su violencia", ironizó el mandatario, sobre este incidente. "No es para tomarlo seriamente, empezando porque alguien no puede autoinvitarse a un lugar al que no ha sido efectivamente participado", sostuvo el mandatario, en referencia a que Venezuela se encuentra suspendida del bloque regional, a instancias de Brasil y Argentina.

Incluso, el mandatario sostuvo que "esto es una anécdota menor frente a lo que está sufriendo el pueblo venezolano; lo triste es la pobreza, el abandono, la falta de garantía sobre los mínimos derechos humanos, que hoy está siendo víctima la población venezolana". "Desde el primer día hemos planteado la necesidad de que los venezolanos puedan volver a decidir sobre su futuro, y el gobierno desoyendo los pedidos del mundo entero insiste; el otro día nos enteramos de nuevas imposiciones sobre el pueblo venezolano", estableció. "Eso es realmente de cobarde, someter a un pueblo de esta manera, no dejándolo expresarse. Eso es lo más cobarde que uno puede hacer", replicó Macri.

"¿Qué hicieron los cancilleres? Ni siquiera se presentaron donde estaba Delcy. Ni siquiera tuvieron la valentía de presentarse, suspendieron la reunión. Pero ahí estaba la mujer venezolana, ahí estaba nuestra patria", había asegurado Cabello en su programa de televisión el jueves. Y arremetió: "Por cierto... todo eso lo manda Macri. Todo eso son instrucciones del cobarde de Macri. ¡Cobarde!".

Venezuela fue suspendida el 2 de diciembre como país miembro del Mercosur por no cumplir con la adecuación de su normativa a las exigencias del bloque tras cuatro años de plazo para hacerlo.

"Oligarca y ladrón"

Anoche el propio Maduro repudió la agresión a su canciller y arremetió contra su par argentino, a quien llamó "cobarde, oligarca y ladrón", y aseguró que mandó a agredir a Rodríguez. El mandatario condecoró a su canciller con la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela por la "dignidad, valentía y patriotismo"que mostró en Buenos Aires, al presentarse a la reunión del Mercosur para que Argentina recibiera la presidencia pro témpore esta semana. "El cobarde de Macri la mandó a agredir por venganza por la verdad que le dijo hace un año (en la cumbre de Mercosur). Cobarde, no se meta con las mujeres. Macri cobarde, oligarca, ladrón. Cobarde, el pueblo argentino se encargará de ti más temprano que tarde y te secarás como se seca todo el que se mete con los hijos e hijas de Simón Bolívar", dijo.

"Por cierto… todo eso lo manda Macri. Todo eso son instrucciones del cobarde de Macri. ¡Cobarde!"

Diosdado Cabello