El hermano de Santiago Maldonado aseguró que el gobierno no da "ninguna ayuda de nada"

Sergio Maldonado, el hermano del joven Santiago Maldonado que está desaparecido desde el 1° de agosto, ratificó hoy sus críticas al Gobierno al afirmar que no brinda "ninguna ayuda de nada, son todas trabas y pocas ganas de buscarlo".

"Hace 22 días que estamos pidiendo la aparición de Santiago y lo que veo son trabas y pocas ganas de buscarlo. En ningún momento sentí la tranquilidad de que lo estuvieran buscando. No hay ninguna señal de que estén haciendo algo. La paciencia se me va terminando. No veo ninguna ayuda de nada", sostuvo el hombre.

En diálogo con Radio 10, el familiar del joven que fue visto por última vez a comienzos de mes en la comunidad mapuche Pu Lof en Cushamen, Chubut, se quejó del trato que tuvieron los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Justicia, Germán Garavano, con los organismos de derechos humanos el pasado martes durante una reunión para tratar la situación del artesano.









"Estoy con mucha bronca y es una provocación. Ser maleducado es provocar y que la paciencia que tenemos se empiece a agotar. Es mucho manoseo y todo el tiempo estirar las cosas, tener que salir a desmentir cosas", subrayó.

Asimismo, Sergio Maldonado negó que la familia se esté negando a dar muestras de material genético para aportar a la causa judicial: "Yo ya me hice la muestra el lunes de la semana pasada y el fin de semana pasado se acordó con un equipo que (los padres) se van a tomar las muestras de ADN. Faltan que pongan hora y lugar". El hermano del artesano desaparecido indicó que viajará a Esquel para reunirse con la fiscal federal Silvina Ávila.