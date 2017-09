Bullrich: "El gobierno tiene un compromiso absoluto en resolver el caso Maldonado"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó a Rosario para brindar más detalles sobre el secuestro de 840 kilos de cocaína realizado ayer por Gendermería Nacional en Venado Tuerto, pero el tema de la desaparición de Santiago Maldonado se coló inevitablemente en la agenda.





"Hace un mes que estamos trabajando con toda intensidad, todo compromiso y con los recursos que están alcance de nuestro ministerio junto con el de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, colaborando con los países vecinos. Chile está colaborando. Estamos colaborando en tres causas judiciales. Tenemos funcionarios permanentemente en la zona. Se hicieron muchísimas cosas. Otras no pudimos hacerlas, como por ejemplo entrar al lugar donde se podría haber seguido el rastro los perros los días 15 y 16", sostuvo Bullrich.





La ministra dijo que "el compromiso del gobierno nacional es total y absoluto. Hemos pedido que este tema no se politice, que no se tome en vano, que no se acuse sin pruebas, que no se banalice, Pedimos que esto se tome con seriedad como lo tomamos nosotros como gobierno nacional".





Sobre el tema Maldonado, Bullrich fue consultada además por la marcha que se realizará hoy en reclamo por la aparición vida de Maldonado y sobre el ataque que sufrió ayer la ministra de Educación de Santa Fe en la red social Twitter que será denunciado en la Justicia.





"Con relación a las marchas, lo tomamos como algo totalmente válido. Como gobierno creemos que esta marcha es una necesidad de todos los argentinos. Queremos que sean en paz, que sea una reinvindicación sin violencia y esperamos que sea así", sostuvo la máxima responsable del área Seguridad.





En relación al hostigamiento que sufrió Balagué ayer, Bullrich aclaró que no tenía información concreta sobre lo ocurrido.