Yuyito González lució en la tele la famosa campera de cuero de Javier Milei

Yuyito González dejó en claro que no tiene ningún tipo de problema en revelar las intimidades de su relación con Javier Milei. Luego de afirmar que “ están casados” y que su vínculo es “para toda la vida” , la exvedette lució la famosa campera de cuero del presidente , una de sus prendas predilectas.

Este jueves por la mañana, González llegó a los estudios de Ciudad Magazine, canal donde conduce “Empezar el día”, vistiendo la misteriosa chaqueta del presidente . Allí presente, antes de entrar al aire, reveló que Milei tiene un “buen ropero” con “muchas camperas iguales, de diferentes usos” . Además, frente a la pregunta de sus colegas, afirmó que el mandatario no usa perfume.

“La primera dama llegó con la campera de su novio. ¿Durmieron juntos?” , afirma el video que compartió Ciudad Magazine en Instagram. Yuyito González no dio detalles al respecto.

Una vez al aire, Yuyito explicó por qué eligió usar la campera de Milei para conducir "Empezar el día", su programa matutino. "Me reí mucho porque llegué a vestuario hoy, en el cuarto piso. Y resulta que entro con esta campera, oversize, ven que va un poquito grande. Es conocida. Me la traje ayer del placar de mi novio, que le estuve mirando el placar", comenzó a contar la ex esposa de Guillermo Coppola.