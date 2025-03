Yanina Latorre destruyó a Maru Botana: "Cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida"

¿Qué dijo Maru Botana?

En una entrevista exclusiva con Infobae, Maru Botana se defendió de las primeras acusaciones de Yanina Latorre y contó su versión de los hechos.

Botana comento que tenían relación en la facultad: “Nos conocimos en realidad porque su novio jugaba al rugby con uno de mis hermanos y ella empezó a venir a mi casa”, comentó Maru.

yanina y maru.jpg Yanina Latorre y Maru Botana eran amigas en la facultad

Luego agregó: “Nunca tuve problemas con Yanina. Todo lo que dice lo inventa No lo puedo creer, me hace mal escucharlo”.

Incluso, la cocinera admitió que rechazó un trabajo para evitar el conflicto con Latorre: "La última vez fue yo estuve a punto de hacer un programa de cocina a la mañana y ella declaró en la radio que me iba a hacer mier.. todos los días y ahí dije: '¿Tengo necesidad de hacer un programa de cocina y que Yanina haga eso?' Lo llamé al Chato Prada, que era quien me había convocado, y le dije: 'No, la verdad que no estoy para estas'".

La respuesta de Yanina Latorre

Luego de las declaraciones de Botana, Yanina adelantó en X: "Hoy no me pidan novela turca. Hoy mi novela es la mitómana de Maru Botana". A los pocos minutos publicó una serie de imagenes en Instagram donde apuntaba directamente contra la cocinera: “No estás en la tele porque no te quiere nadie Maru Botana"

“Cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida. Me humilló, me destrató y les llenó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleadas con todas. No tiene amigas. Sus compañeras de colegio y facultad la odian”, escribió Yanina en sus historias.

Acto seguido, la panelista publicó mensajes que le mandaron las ex compañeras de Maru Botana para darle veracidad a su versión. “Me acuerdo de que entraba a la comisión con aires de grandeza, mirándonos a todos como si fuera un ser superior y con su séquito de chupamedias atrás totalmente sometidas. Siempre fue mala mina”, decía uno de los mensajes que mostró la angelita.

Diseño sin título (43).png Yanina Latorre vía historias de Instagram

Sin embargo, la respuesta de Yanina no quedó en redes sociales ya que horas más tarde en el programa en vivo de LAM, la panelista volvió a apuntar contra Botana en un extenso descargo.

Yanina recordó el hecho que hizo desatar esta pelea: “Estábamos todas tomando el té. Se para enérgica y me dice: '¿vos cuándo nos vas a decir la verdad? que vos venís acá y comés sin parar: brownies, rogel, tarta de limón, y salís de acá y vomitás, porque no puede ser que seas flaca'. Se ve que ella se cuidaba tanto y odiaba verme comer. Y yo como una pelo..., en vez de mandarme a la mierda, me puse a llorar porque me sentí insultada".

Luego agregó: “Te la resumo: nunca más nos hablamos. Ellas quedaron todas de un lado y yo era como 'la anoréxica' y quedé sola. Y nunca más hubo vínculo. Mis amigas siguieron un año más, se terminaron peleando porque no sé en qué las cagó y después vinieron a querer amigarse conmigo y por supuesto les dije que no. Y me quedó con un odio hacia Maru Botana".