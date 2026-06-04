La Capital | Zoom | Wim Wenders

Wim Wenders retirará una de sus películas por un topless de Nastassja Kinski a los 13 años

"Falso movimiento", de 1975, dejará de estar disponible para el público. "Él fue mi primer director y no me protegió", sostuvo la actriz

4 de junio 2026 · 20:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Wim Wenders retirará una de sus películas por un topless de Nastassja Kinski a los 13 años

El director alemán Wim Wenders anunció que bloqueará el acceso a su película de 1975 "Falso movimiento" a petición de la actriz Nastassja Kinski, quien apareció en el filme en topless cuando tenía solamente 13 años.

Kinski le dijo el mes pasado a un diario alemán que llevaba años pidiendo a Wenders que modificara el filme. "Esa fue mi primera película, él fue mi primer director y no me protegió", aseguró a Sueddeutsche Zeitung.

>> Leer más: Murió Marjane Satrapi, la artista que contó en "Persépolis" su infancia en Irán

Ahora Wenders afirmó que la actriz "debería haber estado mejor protegida en aquel entonces", y añadió: "Por eso te pido perdón, Nastassja, sin reservas, sin peros ni excusas".

En respuesta, el abogado de la actriz afirmó que esta medida "llegaba con mucho retraso", y lamentó que "solo haya sucedido como resultado de la presión pública".

En un comunicado publicado en Instagram, Wenders afirmó que la película se retiraría de "todas las formas actuales de distribución y exhibición", lo que significa que "se ordenará a los servicios de streaming, a las cadenas de televisión y a los socios de distribución que suspendan el acceso público a la película".

"Las numerosas reacciones, comentarios y conversaciones de los últimos días han desempeñado un papel importante a la hora de agudizar aún más mi comprensión de los acontecimientos de aquella época", dijo el director.

Y añadió: "Estoy agradecido. Solo un intercambio abierto y respetuoso puede llevarnos a reconsiderar posiciones y reevaluar responsabilidades. Es necesario que nuestra sociedad encuentre formas adecuadas de abordar las obras cinematográficas controvertidas del siglo XX y afronte nuevos procesos de aprendizaje y perspectivas inclusivas en relación con el cine".

"Falso movimiento", por la que Wenders ganó el premio al mejor director en los Premios del Cine Alemán, incluía una escena sexualizada con Kinski y un coprotagonista masculino de unos treinta años.

Kinski dijo años atrás: "Si hubiera tenido a alguien que me protegiera o si me hubiera sentido más segura de mí misma, no habría aceptado ciertas cosas. Cosas de desnudos. Y por dentro me estaba destrozando". También apareció sin ropa en "Una hija para el diablo" (1976) y "Tentación prohibida" (1978).

La actriz, hoy de 65 años, alcanzó fama internacional con el filme "Paris, Texas" (1984), y también apareció en "¡Tan lejos, tan cerca!", ambas dirigidas por Wenders.

Noticias relacionadas
Silvina Santandrea protagoniza 9 (nueve), un unipersonal sobre los límites del amor, que estrena este viernes 5 de junio

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

La Fifa presentó la lista oficial de las canciones del Mundial

Fifa presentó las 18 canciones oficiales que musicalizarán el Mundial 2026

Ingrid Grudke y su ex pareja Martín Colantonio.

Ingrid Grudke confirmó que volvió a apostar al amor tras su escandalosa separación

La rosarina Mercedes Borrell presenta las canciones de su disco Fauna en formato trío, este sábado 6 en Pichangú

Mercedes Borrell presenta las canciones de su disco "Fauna" en formato de trío

Ver comentarios

Las más leídas

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

La Cámara alta provincial había propuesto la prohibición total y Diputados aprobó el texto pero introdujo modificaciones

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado
Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Por Alvaro Torriglia
Economía

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado
Policiales

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie
Ovación

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

La salida de Boca de un ex-Central y jugador mundialista por problemas de salud

La salida de Boca de un ex-Central y jugador mundialista por problemas de salud

Ovación
Un vidente brasileño predijo el futuro campeón del mundo: de qué selección se trata
Ovación

Un vidente brasileño predijo el futuro campeón del mundo: de qué selección se trata

Un vidente brasileño predijo el futuro campeón del mundo: de qué selección se trata

Un vidente brasileño predijo el futuro campeón del mundo: de qué selección se trata

El máximo exponente del karate rosarino sigue dando que hablar

El máximo exponente del karate rosarino sigue dando que hablar

Gran cantidad de jugadores no representarán a su país de nacimiento

Gran cantidad de jugadores no representarán a su país de nacimiento

Policiales
Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación
Motores

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos
economia

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
la ciudad

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está en terapia intensiva
Ovación

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está en terapia intensiva

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable
Policiales

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

Cuidacoches: la Iglesia pidió alternativas para quienes trabajan en las calles
La ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió "alternativas" para quienes trabajan en las calles

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan
La Capital

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada
La Región

Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores
Policiales

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

El gobierno publicó un documental sobre el conflicto en el Hospital Garrahan
política

El gobierno publicó un documental sobre el conflicto en el Hospital Garrahan

Cuál es el mejor termómetro: el viejo de mercurio, los digitales o los nuevos de galio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cuál es el mejor termómetro: el viejo de mercurio, los digitales o los nuevos de galio

Pullaro ofreció el modelo Santa Fe como un camino alternativo a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro ofreció el modelo Santa Fe como un camino alternativo a Milei

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
POLICIALES

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale
Información General

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas
La Región

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas