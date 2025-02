Wanda Nara ganó un premio en Europa y lo festejó con sus seguidores: de qué se trata

Wanda Nara , de 38 años, fue galardonada con el premio "Mujer del Año" en los prestigiosos Best of Europe Awards, celebrados en Estambul, Turquía. La empresaria y presentadora argentina viajó especialmente para asistir a la ceremonia y compartió su entusiasmo con sus más de 17.5 millones de seguidores en Instagram.

En la alfombra roja del evento, Wanda deslumbró con un elegante vestido rosa chicle, ceñido al cuerpo, con espalda descubierta y una larga cola. Tras recibir el reconocimiento, expresó en sus redes: "¡Ganeeeeeeee! BEST WOMAN OF THE YEAR. Europa Awards Thanks", acompañando el mensaje con una serie de fotografías del evento. Además, añadió: "Una noche soñada en Estambul".