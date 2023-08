Viviana Canosa defendió a Lali Espósito de Javier Milei

Durante el editorial de su programa en LN+, que tituló “Anarquía para todos y todas”, Canosa opinó sobre el cruce entre Lali y Milei "No es mi cantante favorita. He dicho cosas de ella muchas veces al aire. Pero tiene todo el derecho de opinar. Dicen que son liberales, pero son profundamente antidemocráticos. No soportan ningún tipo de crítica. Lo sé porque lo estoy viviendo en carne propia con ellos".