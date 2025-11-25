Video viral: El Puma Rodríguez fue expulsado de un vuelo en medio de un escándalo

El cantante fue obligado a bajarse de la aeronave tras una fuerte discusión con el piloto por su equipaje médico

El cantante venezolano El Puma Rodríguez se vio envuelto en una polémica en las últimas horas. Mientras viajaba en un avión rumbo a Estados Unidos, fue retirado de la aeronave tras mantener una discusión con el piloto. Rápidamente, el video del momento se volvió viral en las redes sociales.

El hecho ocurrió en un vuelo de American Airlines que partió desde Ecuador con destino a Miami. Según distintos medios y versiones, todo habría comenzado por una discusión que el cantante tuvo con un miembro de la tripulación a raíz de una de sus valijas.

El Puma Rodríguez fue obligado este fin de semana a bajarse de una aeronave por orden del comandante a bordo. En el video que se viralizó en redes sociales se puede ver al piloto gritándole que debía abandonar el avión de inmediato, mientras el cantante intentaba explicar a los pasajeros lo ocurrido.

“No me siento bien y, de parte de la tripulación, no me dejan estar acá. Primera vez en mi vida”, expresó el artista frente a todos los tripulantes. El comandante le respondió a los gritos: “¡Desembarque de mi avión ahorita!”.

Horas después del polémico episodio, Telemundo habló con la exmánager del cantante, quien reveló nuevos detalles de lo sucedido. “El pasajero que iba al lado de El Puma se molestó por su maletín, en el que él llevaba la medicina que toma tras un trasplante pulmonar”, aclaró la representante.