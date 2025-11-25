La Capital | Zoom | Puma Rodríguez

Video viral: El Puma Rodríguez fue expulsado de un vuelo en medio de un escándalo

El cantante fue obligado a bajarse de la aeronave tras una fuerte discusión con el piloto por su equipaje médico

25 de noviembre 2025 · 15:06hs
El Puma Rodríguez protagonizó un tenso momento en un avión

El Puma Rodríguez protagonizó un tenso momento en un avión

El cantante venezolano El Puma Rodríguez se vio envuelto en una polémica en las últimas horas. Mientras viajaba en un avión rumbo a Estados Unidos, fue retirado de la aeronave tras mantener una discusión con el piloto. Rápidamente, el video del momento se volvió viral en las redes sociales.

El hecho ocurrió en un vuelo de American Airlines que partió desde Ecuador con destino a Miami. Según distintos medios y versiones, todo habría comenzado por una discusión que el cantante tuvo con un miembro de la tripulación a raíz de una de sus valijas.

>> Leer más: Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI en Estados Unidos

Por qué el Puma Rodriguez tuvo que bajarse del avión

El Puma Rodríguez fue obligado este fin de semana a bajarse de una aeronave por orden del comandante a bordo. En el video que se viralizó en redes sociales se puede ver al piloto gritándole que debía abandonar el avión de inmediato, mientras el cantante intentaba explicar a los pasajeros lo ocurrido.

“No me siento bien y, de parte de la tripulación, no me dejan estar acá. Primera vez en mi vida”, expresó el artista frente a todos los tripulantes. El comandante le respondió a los gritos: “¡Desembarque de mi avión ahorita!”.

Horas después del polémico episodio, Telemundo habló con la exmánager del cantante, quien reveló nuevos detalles de lo sucedido. “El pasajero que iba al lado de El Puma se molestó por su maletín, en el que él llevaba la medicina que toma tras un trasplante pulmonar”, aclaró la representante.

Embed

Noticias relacionadas
Abel Pintos brindó un show en el Anfiteatro Munciipal de Rosario

Tras hacer vibrar a Rosario, Abel Pintos presenta esta noche otro show en el Anfiteatro

Litto Nebbia vuelve a Contraviento

Litto Nebbia vuelve a Contraviento con Canciones de ayer y siempre

Miranda! agotó tres fechas en el Estadio Ferro

¿Se separa Miranda!? Qué rumores circulan sobre el exitoso dúo pop

El trío Midachi se reunió en Los Ángeles y se despertaron especulaciones sobre su regreso.

¿Vuelven los Midachi? El trío se volvió juntar y generó ilusión en sus antiguos fans

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Lo último

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

La oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE en Villa Gobernador Gálvez

La oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE en Villa Gobernador Gálvez

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo
Economía

El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio
Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Ovación
Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

La Ciudad
Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas
Información General

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd