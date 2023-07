Una señora ucraniana opinó sobre el paro de subtes y se volvió viral

El móvil del medio IP se encontraba fuera de una boca de subte, dialogando con distintas personas que se acercaban a utilizar el transporte y se encontraban con que no había servicio. Entre esas interacciones, hubo una que se destacó y se volvió viral.

El notero se acercó a una señora que estaba leyendo el anuncio de la medida en la bajada de la línea. “No hay subte hasta las cuatro de la tarde”, le comunicó el periodista. “Ah la miércoles”, replicó la mujer, con un acento particular, y sumó que no sabía nada del paro. “¿Cómo toda esta medida de fuerza de los metrodelegados?”, consultó el cronista. “No sé, la verdad no sé”, respondió escueta.