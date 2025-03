Una actriz de "Harry Potter" anunció que abrirá una cuenta en Only Fans

La saga de "Harry Potter" es una de las más conocidas a nivel mundial y sus seguidores son millones. Es por esto que, cuando una actriz de la saga comentó que abrirá una cuenta de Only Fans, muchos quedaron desconcertados ante la noticia.

Se trata de la actriz Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown en las películas. Su decisión de sumarse a Only Fans llamó rápidamente la atención ya que esta es una plataforma que se caracteriza por ofrecer contenido para adultos. Y, si bien la actriz ya tiene 37 años, los fans no podían imaginar a quien recuerdan por su personaje (el cual encarnó 15 años atrás) dentro de ese entorno particular.