Se definió quién será el árbitro del superclásico entre Boca Juniors y River Plate

El domingo se disputará la 265ª edición del partido que paraliza a todo el fútbol argentino. El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera

El domingo 9 de noviembre a las 16.30 en estadio La Bombonera se jugará el superclásico del fútbol argentino entre Boca y River . Este encuentro se disputará por la fecha 15 del Torneo Clausura, en una parada bisagra para ambos clubes de cara a definir su futuro en la competencia y la clasificación a copas internacionales en el año próximo.

El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez , quien viene de dirigir la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors en Córdoba. Sin embargo, su actuación no pasó desapercibida en la cancha de Instituto tras expulsar a dos jugadores de la Lepra mendocina y a su técnico Alfredo Berti, con quien tuvo un fuerte cruce. Además, será el tercer Boca-River consecutivo en el que imparta justicia.

En la terna arbitral, el juez de 38 años estará acompañado por Pablo González y Juan Pablo Belatti como asistentes de línea, Héctor Paletta como encargado del sistema de asistencia videoarbitral (VAR) y Sebastián Habib en el AVAR. Por último, el cuarto árbitro será Pablo Giménez.

Cómo le fue a Boca y River con Nicolás Ramírez como árbitro principal

Por el lado del conjunto de Nuñez, el colegiado lo dirigió en 13 encuentros, con un balance de 5 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. En el caso del Xeneize, el referí estuvo en 12 oportunidades, con un saldo de 6 victorias, un empate y 5 caídas.

Tras ganarle la pulseada a Yael Falcón Pérez y Facundo Tello, Ramírez tendrá una nueva experiencia en uno de los partidos más importantes del fútbol sudamericano. El 27 de abril del vigente año fue su último antecedente en un Superclásico, cuando el equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó por 2-1 a Boca Juniors en el estadio Más Monumental. Este resultado de este encuentro derivó en el despido de Fernando Gago como director técnico del club de la Ribera.

Esta edición del duelo entre el Xeneize y el Millonario será determinante para definir la clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026. Boca se ubica segundo en la Tabla Anual con 56 puntos y un triunfo ante su eterno rival le asegurará disputar la fase de grupos del torneo internacional más prestigioso del continente sudamericano.

Por el otro lado, River se encuentra en el tercer lugar de la Tabla Anual con 52 puntos, a 4 puntos de su próximo adversario. La actual posición lo clasifica al repechaje del certamen continental. Sin embargo, el conjunto rojiblanco necesita imperiosamente de la victoria para despegarse de sus principales perseguidores, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, que están solo un punto por debajo.