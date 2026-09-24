El futsal de Regatas Rosario se expandió y tuvo su reconocimiento en el Concejo Municipal

El club de Arroyito marcó el paso del futsal en las dos últimas temporadas del futbol y el Concejo Municipal lo reconoció.

Todo felicidad. Los jugadores y el cuerpo técnico de futsal de Regatas Rosario, durante el homenaje que le dio el Concejo Municipal.

Regatas Rosario viene pisando fuerte en el futsal en la ciudad, se proyectó a nivel nacional e internacional y no pasó desapercibido para las autoridades de la ciudad. Por eso, el Concejo Municipal distinguió con sendos diplomas de honor a jugadores y cuerpo técnico, por todos sus logros de las últimas dos temporadas.

La concejala Ana Laura Martínez fue la autora del proyecto en el cual destaca los méritos deportivos del equipo de Arroyit o y que por cierto fueron muchos: campeón por dos años consecutivos de la Asociación Rosarina de Fútbol, de la Copa de Oro Rosario 2024, subcampeón del Nacional del Consejo Federal 2024, campeón del Regular 2024, subcampeón de la Supercopa de Rosario 2025 y campeón del Nacional del Consejo Federal 2025. Quedó muy cerca además de representar al país en la Copa Libertadores 2026.

El acto de entrega fue realizado en el recinto de sesiones del Palacio Vasallo, ante la presencia de muchos familiares y amigos de los homenajeados.

En su inicio, la concejala Martínez expresó que “este reconocimiento es un mimo para cada uno de los deportistas, porque sabemos todo lo que se trabaja en el deporte amateur. Este gesto es para darles un empujón para que sigan trabajando y que sigan representando a la ciudad”.

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A su hora, y para agradecer en nombre de Regatas, su presidente doctor Ramiro Colabianchi expresó que “esta distinción es un mimo al trabajo cotidiano que tienen los clubes y que contribuye a contener a las personas para que crezcan. Esta disciplina, como todas las que hay en el club, tiene un sentido de pertenencia, una identidad, para que imiten los más chicos ya que es fundamental el rol social que tenemos", destacó.

"Hoy Regatas es un club que está en constante movimiento, permanentemente intentamos mejorar las instalaciones y hay más de diez disciplinas que se practican”, abundó el presidente.

Los capitanes y el plantel

Ramiro Pozzi, uno de los dos capitanes del equipo, señaló que “para nosotros es un orgullo muy grande tener un reconocimiento por el esfuerzo que hacemos día a día. El Futsal, a pesar que creció muchísimo en los últimos años, sigue siendo un deporte amateur, es un esfuerzo extra que uno hace, más allá de la actividad personal. Siempre la idea es tratar de representar el club de la mejor manera y siempre apostamos por más”.

El plantel homenajeado estuvo integrado por Ignacio Carletti, Ramiro Pozzi, Luciano Badosa, Patricio Cattáneo, Martín Prendes, Imanol Bonay, Lucio Di Mateo, Ignacio Faitch, Simón Basadona, Martín Davalle, Mateo Tessandori, Thiago Honores, Ignacio Honores, Santino Vermiglio, Lucio Torri, Paulo Orellano y Ciro Basterra.

En tanto el cuerpo técnico estuvo conformado por Damián Faitch, como director técnico; Pablo Bussano, ayudante de campo; Antonelo Marinelli, preparador físico y Santiago Melgar, kinesiólogo.