La Capital | Ovación | futsal

El futsal de Regatas Rosario se expandió y tuvo su reconocimiento en el Concejo Municipal

El club de Arroyito marcó el paso del futsal en las dos últimas temporadas del futbol y el Concejo Municipal lo reconoció.

24 de septiembre 2026 · 20:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Todo felicidad. Los jugadores y el cuerpo técnico de futsal de Regatas Rosario

Todo felicidad. Los jugadores y el cuerpo técnico de futsal de Regatas Rosario, durante el homenaje que le dio el Concejo Municipal.

Regatas Rosario viene pisando fuerte en el futsal en la ciudad, se proyectó a nivel nacional e internacional y no pasó desapercibido para las autoridades de la ciudad. Por eso, el Concejo Municipal distinguió con sendos diplomas de honor a jugadores y cuerpo técnico, por todos sus logros de las últimas dos temporadas.

La concejala Ana Laura Martínez fue la autora del proyecto en el cual destaca los méritos deportivos del equipo de Arroyito y que por cierto fueron muchos: campeón por dos años consecutivos de la Asociación Rosarina de Fútbol, de la Copa de Oro Rosario 2024, subcampeón del Nacional del Consejo Federal 2024, campeón del Regular 2024, subcampeón de la Supercopa de Rosario 2025 y campeón del Nacional del Consejo Federal 2025. Quedó muy cerca además de representar al país en la Copa Libertadores 2026.

El acto de entrega fue realizado en el recinto de sesiones del Palacio Vasallo, ante la presencia de muchos familiares y amigos de los homenajeados.

El reconocimiento en palabras a Regatas Rosario

En su inicio, la concejala Martínez expresó que “este reconocimiento es un mimo para cada uno de los deportistas, porque sabemos todo lo que se trabaja en el deporte amateur. Este gesto es para darles un empujón para que sigan trabajando y que sigan representando a la ciudad”.

Leer más: El rugby se colgó la medalla de oro de los Juegos Suramericanos, con el rosarino Pedro De Haro

A su hora, y para agradecer en nombre de Regatas, su presidente doctor Ramiro Colabianchi expresó que “esta distinción es un mimo al trabajo cotidiano que tienen los clubes y que contribuye a contener a las personas para que crezcan. Esta disciplina, como todas las que hay en el club, tiene un sentido de pertenencia, una identidad, para que imiten los más chicos ya que es fundamental el rol social que tenemos", destacó.

"Hoy Regatas es un club que está en constante movimiento, permanentemente intentamos mejorar las instalaciones y hay más de diez disciplinas que se practican”, abundó el presidente.

Los capitanes y el plantel

Ramiro Pozzi, uno de los dos capitanes del equipo, señaló que “para nosotros es un orgullo muy grande tener un reconocimiento por el esfuerzo que hacemos día a día. El Futsal, a pesar que creció muchísimo en los últimos años, sigue siendo un deporte amateur, es un esfuerzo extra que uno hace, más allá de la actividad personal. Siempre la idea es tratar de representar el club de la mejor manera y siempre apostamos por más”.

El plantel homenajeado estuvo integrado por Ignacio Carletti, Ramiro Pozzi, Luciano Badosa, Patricio Cattáneo, Martín Prendes, Imanol Bonay, Lucio Di Mateo, Ignacio Faitch, Simón Basadona, Martín Davalle, Mateo Tessandori, Thiago Honores, Ignacio Honores, Santino Vermiglio, Lucio Torri, Paulo Orellano y Ciro Basterra.

En tanto el cuerpo técnico estuvo conformado por Damián Faitch, como director técnico; Pablo Bussano, ayudante de campo; Antonelo Marinelli, preparador físico y Santiago Melgar, kinesiólogo.

Noticias relacionadas
Teo Gutiérrez jugó 25 partidos en Central, en los que marcó cinco goles. Estuvo en Arroyito algo menos de un año.

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

La alegría de Brenda Ruiz Díaz tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos, junto a su entrenador de taekwondo.

El jueves trajo una nueva medalla rosarina en los Juegos Suramericanos y fue del taekwondo

El clásico de la reserva se jugó en Bella Vista y Newells se impuso a Central por 3 a 0. 

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

El festejo fue todo de Newells en el clásico de reserva. Le ganó 3 a 0 a Central.

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Lo último

El futsal de Regatas Rosario se expandió y tuvo su reconocimiento en el Concejo Municipal

El futsal de Regatas Rosario se expandió y tuvo su reconocimiento en el Concejo Municipal

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Por una amplia mayoría, se aprobó la nueva legislación que limita el beneficio a la Patagonia, Malargüe y la Puna

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes
Policiales

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

La pobreza alcanzó al 23% en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

La pobreza alcanzó al 23% en el Gran Rosario durante el primer semestre

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Ovación
Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

La llegada a Rosario del Turismo Carretera en octubre tiene su prólogo con el TC Mouras

La llegada a Rosario del Turismo Carretera en octubre tiene su prólogo con el TC Mouras

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Policiales
Condenan a 10 años de prisión a un hombre por grooming y abuso sexual de una adolescente
Policiales

Condenan a 10 años de prisión a un hombre por grooming y abuso sexual de una adolescente

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

La Ciudad
Zona Fría: el Senado debate el recorte de subsidios al gas que puede impactar en Rosario
La Ciudad

Zona Fría: el Senado debate el recorte de subsidios al gas que puede impactar en Rosario

Urbanística 2026 reunirá a referentes para pensar Rosario y la región a 2050

Urbanística 2026 reunirá a referentes para pensar Rosario y la región a 2050

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea
Policiales

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta
Policiales

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas
Policiales

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas

A caballo y a los tiros: internaron a un hombre baleado en la cabeza
Policiales

A caballo y a los tiros: internaron a un hombre baleado en la cabeza

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina
Información General

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas
Ovación

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital
Juegos Suramericanos

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 
Juegos Suramericanos

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí
La Ciudad

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Por Lucía Cuffia
Agro

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo