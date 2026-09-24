La Capital | Ovación | Central

Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

La nueva competencia fue oficializada por la AFA, se disputará a principio de 2027 y el Canalla puede jugarla aún perdiendo el sábado con Estudiantes

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de septiembre 2026 · 18:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ángel Di María lo grita ante Tigre. El capitán canalla tiene la chance de sumar un nuevo título con la camiseta de Central.

Marcelo Bustamante / La Capital

Ángel Di María lo grita ante Tigre. El capitán canalla tiene la chance de sumar un nuevo título con la camiseta de Central.
Central viene de ganarle a Argentinos Juniors por el Clausura

Leonardo Vincenti / La Capital

Central viene de ganarle a Argentinos Juniors por el Clausura, en la previa del duelo por la Supercopa Internacional.

En Central la cabeza está puesta pura y exclusivamente en el partido por la Supercopa Internacional ante Estudiantes, que se jugará este sábado en Santiago del Estero. Pero ese partido puede habilitar al Canalla a jugar por otra copa más: la Recopa de Campeones.

Esta nueva competencia estaba en los planes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde hace un tiempo, pero fue oficializada en la reunión del comité ejecutivo que se realizó durante la semana.

La misma se llevará a cabo a principios de 2027, luego de que los clubes participantes y la AFA acordaran el calendario. El formato será un triangular, con tres puntos para el ganador, un punto por el empate y un punto extra para el equipo que resulte ganador en la definición por penales. Central tiene chances de jugarla aun perdiendo el partido contra Estudiantes.

Quiénes jugarán la Recopa de Campeones

Esta Recopa de Campeones la jugarán el campeón de la Copa Argentina 2026, el campeón de la Supercopa Argentina 2026 y el ganador de la Supercopa Internacional 2026.

Central viene de ganarle a Argentinos Juniors por el Clausura, en la previa del duelo por la Supercopa Internacional.

Central viene de ganarle a Argentinos Juniors por el Clausura, en la previa del duelo por la Supercopa Internacional.

Los clubes que aún siguen en competencia en la Copa Argentina son Banfield, Atlético Tucumán (ambos semifinalistas), Boca, Racing (se enfrentan por los cuartos de final), Platense y Estudiantes (deben jugar por el pase a semifinales).

>>Leer más: Central: la larga lista de los jugadores que fueron parte de la gran campaña de 2025 y ya no están

Mientras, la Supercopa Argentina la jugarán Estudiantes (como ganador del Trofeo de Campeones 2025) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina 2025). Esa definición será en noviembre.

Central o Estudiantes

Como es sabido, el ganador de la Supercopa Internacional saldrá de Central y Estudiantes, que se enfrentarán este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Si Central se consagra campeón este sábado, se clasificará automáticamente para disputar la Recopa de Campeones. Pero tiene la chance de hacerlo incluso perdiendo. Es que si Estudiantes gana también la Supercopa Argentina (contra Independiente Rivadavia), la plaza será automáticamente para el subcampeón de la Supercopa Internacional.

Noticias relacionadas
El festejo fue todo de Newells en el clásico de reserva. Le ganó 3 a 0 a Central.

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

Estudiantes festejó el título en el torneo Clausura 2025 luego de vencer a Racing por penales en el estadio Madre de Ciudades, donde este sábado jugará contra Central.

Supercopa Internacional: el dato sobre Estudiantes que mete miedo

Jeremías Ledesma y Axel Werner son los dos arqueros que compiten por el arco de Central.

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

En el último clásico en esta división, Central igualó 3 a 3 con Newells, en Arroyo Seco, en un duelo muy atractivo.

Reserva: se juega el clásico entre Newell's y Central en Bella Vista

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Lo último

El futsal de Regatas Rosario se expandió y tuvo su reconocimiento en el Concejo Municipal

El futsal de Regatas Rosario se expandió y tuvo su reconocimiento en el Concejo Municipal

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Por una amplia mayoría, se aprobó la nueva legislación que limita el beneficio a la Patagonia, Malargüe y la Puna

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes
Policiales

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

La pobreza alcanzó al 23% en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

La pobreza alcanzó al 23% en el Gran Rosario durante el primer semestre

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Ovación
Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

La llegada a Rosario del Turismo Carretera en octubre tiene su prólogo con el TC Mouras

La llegada a Rosario del Turismo Carretera en octubre tiene su prólogo con el TC Mouras

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Policiales
Condenan a 10 años de prisión a un hombre por grooming y abuso sexual de una adolescente
Policiales

Condenan a 10 años de prisión a un hombre por grooming y abuso sexual de una adolescente

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

La Ciudad
Zona Fría: el Senado debate el recorte de subsidios al gas que puede impactar en Rosario
La Ciudad

Zona Fría: el Senado debate el recorte de subsidios al gas que puede impactar en Rosario

Urbanística 2026 reunirá a referentes para pensar Rosario y la región a 2050

Urbanística 2026 reunirá a referentes para pensar Rosario y la región a 2050

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea
Policiales

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta
Policiales

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas
Policiales

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas

A caballo y a los tiros: internaron a un hombre baleado en la cabeza
Policiales

A caballo y a los tiros: internaron a un hombre baleado en la cabeza

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina
Información General

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas
Ovación

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital
Juegos Suramericanos

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 
Juegos Suramericanos

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí
La Ciudad

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Por Lucía Cuffia
Agro

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo