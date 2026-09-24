Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

La nueva competencia fue oficializada por la AFA, se disputará a principio de 2027 y el Canalla puede jugarla aún perdiendo el sábado con Estudiantes

Central viene de ganarle a Argentinos Juniors por el Clausura, en la previa del duelo por la Supercopa Internacional.

Ángel Di María lo grita ante Tigre. El capitán canalla tiene la chance de sumar un nuevo título con la camiseta de Central.

En Central la cabeza está puesta pura y exclusivamente en el partido por la Supercopa Internacional ante Estudiantes, que se jugará este sábado en Santiago del Estero . Pero ese partido puede habilitar al Canalla a jugar por otra copa más: la Recopa de Campeones .

Esta nueva competencia estaba en los planes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde hace un tiempo, pero fue oficializada en la reunión del comité ejecutivo que se realizó durante la semana.

La misma se llevará a cabo a principios de 2027, luego de que los clubes participantes y la AFA acordaran el calendario. El formato será un triangular, con tres puntos para el ganador, un punto por el empate y un punto extra para el equipo que resulte ganador en la definición por penales. Central tiene chances de jugarla aun perdiendo el partido contra Estudiantes.

Esta Recopa de Campeones la jugarán el campeón de la Copa Argentina 2026, el campeón de la Supercopa Argentina 2026 y el ganador de la Supercopa Internacional 2026 .

Central viene de ganarle a Argentinos Juniors por el Clausura, en la previa del duelo por la Supercopa Internacional. Leonardo Vincenti / La Capital

Los clubes que aún siguen en competencia en la Copa Argentina son Banfield, Atlético Tucumán (ambos semifinalistas), Boca, Racing (se enfrentan por los cuartos de final), Platense y Estudiantes (deben jugar por el pase a semifinales).

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Mientras, la Supercopa Argentina la jugarán Estudiantes (como ganador del Trofeo de Campeones 2025) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina 2025). Esa definición será en noviembre.

Central o Estudiantes

Como es sabido, el ganador de la Supercopa Internacional saldrá de Central y Estudiantes, que se enfrentarán este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Si Central se consagra campeón este sábado, se clasificará automáticamente para disputar la Recopa de Campeones. Pero tiene la chance de hacerlo incluso perdiendo. Es que si Estudiantes gana también la Supercopa Argentina (contra Independiente Rivadavia), la plaza será automáticamente para el subcampeón de la Supercopa Internacional.