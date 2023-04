Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían puesto punto final a su relación La cantante realizó una declaración en uno de sus shows con la que habría demostrado que no está bien con el futbolista de la selección. "Qué feo es cuando te rompen el corazón", dijo. 10 de abril 2023 · 17:36hs

Circulan fuertes rumores que aseguran que Rodrigo de Paul engaña a Tini Stoessel con Camila Homs, su ex esposa y madre de sus hijos.

Tini Stoessel no lo dudó y en medio de uno de sus shows demostró que no estaría pasando el mejor de los momentos con Rodrigo De Paul, con quien enfrentó y enfrenta rumores de crisis de pareja. "Que fea es esa sensación cuando te rompen el corazón y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así”, fue la frase que lanzó la cantante delante del micrófono durante el espectáculo que brindó en Santiago del Estero este sábado por la noche.

La artista se disponía a entonar las canciones de su último disco Cupido, cuando lanzó el mensaje que llamó la atención de sus fans y que muchos no dudaron en adjudicárselo al futbolista de la Scaloneta. La secuencia fue registrada por los espectadores que asistieron al recital y la reflexión de la cantante no hizo más que generar dudas sobre una posible ruptura entre ella y el volante.

Cabe remarcar que esto se da pocos días después de que la ex del futbolista, Camila Homs, compartiera en su cuenta oficial de Instagram un significativo video donde se la puede ver cantar un fragmento de la canción En la intimidad, una de las más populares de los últimos tiempos que interpretan Emilia Mernes y Callejero Fino. "En la intimidad dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar cuando su novia se va...", entonó la modelo.

Esto, claro está, causó un gran revuelo en las redes sociales, ya que los miles y miles de seguidores del tridente amoroso no tardaron en asociar la letra que interpretó Homs con un mensaje dirigido al papá de sus hijos y su actual novia. "No quise romper todo, porque soy muy tranquila, así como me ven. Y yo creo que las cosas se hablan...", fueron las palabras de Camila días atrás al ser consultada sobre cómo fue el final de la relación con el jugador de la Selección Argentina.

Y agregó: "Que me aclare las cosas, si no va, no va. Ok, te respeto. ´Chau mi amor, vos te lo perdiste´, pero la agresividad no va conmigo". Lo cierto es que antes de cantar “Te pido”, canción perteneciente a su último álbum Cupido, Tini sorprendió al público con una contundente afirmación: “Que fea es esa sensación cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, pero no podías salir de ahí”. Luego, siguió: “Una vez que salís, lo ves con el tiempo, superándolo, hablándolo con tus amigas y con la gente que te quiere. Lo podés ver con otra perspectiva y con otra seguridad- Creo que lo más lindo, a pesar de que es horrible tener ese sentimiento, es que uno se vuelve a amar a uno mismo”. Ya en las redes sociales y con la secuencia viralizándose, una usuaria preguntó: "¿Es verdad que Rodri le fue infiel a Tini?". De todas maneras, Tini aclaró en medio de su análisis sobre las relaciones amorosas que no tienen un final feliz: “En todo ese trabajo de volver a conocerse solos, sentís que sí podés vivir sin esa persona y salís demasiado fortalecida de esa situación”. Por último, cantó “Te pido”, aquel tema que presentó el día de los enamorados. “Esta canción habla de eso, es la primera vez que la voy a cantar en vivo”, sentenció. No es la primera vez que la cantante utiliza sus shows para disparar dardos contra el ex volante de Racing. "Levante la mano quién viene medio medio en el amor. Está canción es para ustedes y para los que venimos medio medio, Carne y hueso", había manifestado Tini ante sus miles de fanáticos durante el recital que llevó a cabo en octubre de 2022 y cuando la pareja enfrentaba varios rumores de crisis.