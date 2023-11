"This is Michael": llega a Rosario el tributo internacional al Rey del Pop

Empecé a escuchar sus canciones a mis 7 años, cuando me regalaron el disco “Bad”. Algo curioso es que mi afición de niño no empezó con el baile, sino con el canto pues en esa época no teníamos acceso a materiales de vídeo como los que tenemos hoy, conseguir un material de un espectáculo en video de Michael o de cualquier otro artista era muy difícil. Recién pude tener acceso a estos materiales unos años después a través de la película “Moonwalker”. Ya tenía 11 años y para mí fue como redescubrir a Michael, no sabía que se podía cantar y bailar al mismo tiempo como lo hacía él, y eso me impresionó mucho. A partir de ahí comencé a probar los primeros pasos y a aprender algo sobre su baile, ese fue mi hobby durante años.