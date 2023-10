The Weeknd deslumbró a los argentinos en dos River repletos

The Weeknd dio dos shows consecutivos de dos horas y media cada uno, con un impactante despliegue visual.

The Weeknd es uno de los artistas más populares del momento a nivel global. Desde la consagración del hit “Can’t feel my face” en 2015, no paró de crecer y hoy es uno de los artistas más escuchados del mundo. Abel Makkonen Tesfay es el nombre del canadiense detrás del seudónimo artístico que, en dos noches consecutivas (18 y 19 de octubre), llenó el estadio de River e hizo delirar al público argentino con su propuesta.