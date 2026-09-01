El universo de Depeche Mode llega a Rosario con un show inmersivo El espectáculo propone un recorrido profundo por la historia, el sonido y la identidad artística de Depeche. Se podrá ver en El Círculo este 5 de septiembre 1 de septiembre 2026 · 10:42hs

La banda argentina tributo a Depeche Mode llega este fin de semana al Teatro El Círculo de Rosario

DM Experience, la banda argentina tributo a Depeche Mode, presenta un espectáculo que propone un recorrido profundo por la historia, el sonido y la identidad artística de uno de los grupos más influyentes de la música electrónica y alternativa. Este sábado 5 de septiembre, a las 21, lo presentan en el Teatro El Círculo (Laprida 1223) de Rosario.

La emblemática sala rosarina será escenario de una noche intensa y emotiva, con un show que trasciende el formato tributo tradicional para convertirse en una experiencia sonora y visual cuidadosamente diseñada. Cada detalle invita al público a sumergirse en un universo oscuro, elegante y profundamente emocional.

A lo largo del concierto, el público recorrerá distintas etapas de la carrera de Depeche Mode, desde sus inicios en los años 80 hasta su evolución más contemporánea, con himnos como “Enjoy the Silence”, “Personal Jesus”, “Never Let Me Down Again”, “Just Can’t Get Enough” y “Policy of Truth”, vividos como un verdadero ritual en vivo.

Sobre DM Experience Durante 2026, DM Experience consolida su proyección internacional, afianzándose como una de las experiencias tributo más impactantes dedicadas a Depeche Mode, con presentaciones confirmadas en Europa y Latinoamérica. La banda está integrada por Steve Bryan en voz. Gabriel Stanizzo en teclados, secuencias y coros, Ignacio Bolívar en guitarras, teclados y segunda voz, y Guillermo Gardeazabal en batería.