Artistas rosarinos representan a la Argentina en un festival filarmónico en México El pianista Lucas Querini y el cantante Javier Migled serán los invitados de lujo en la Gala de Clausura junto a la Orquesta Filarmónica de Celaya 1 de septiembre 2026 · 10:42hs

El cantante Javier Migled y el pianista Lucas Querini serán los invitados de lujo en un importante evento en México

La música y la cultura de Rosario cruzan fronteras para convertirse en protagonistas de la tercera edición del Festival Internacional de Música ORFIC en México. En 2026, el prestigioso encuentro cultural se titula “Aires del Sur” y tiene a la Argentina como país invitado de honor, y la delegación nacional está encabezada por destacados artistas rosarinos.

Del 9 al 11 de septiembre, el festival desplegará una programación especial en el estado de Guanajuato que incluirá conferencias, actividades especiales y talleres de tango argentino, abordando tanto la modalidad de danza como la de interpretación musical.

El gran broche de oro del festival tendrá lugar el viernes 11 de septiembre en el emblemático Teatro de la Ciudad. Se tratará de una Gala de Clausura de nivel internacional donde la Orquesta Filarmónica de Celaya, bajo la dirección de Indra Ortiz y Luis Francisco Samaniego, compartirá el escenario con dos embajadores de lujo de la escena musical de Rosario: el pianista y compositor Lucas Querini, y el reconocido cantante Javier Migled.

Este concierto filarmónico promete ser una celebración histórica del intercambio cultural, el esfuerzo y el encuentro artístico entre México y la Argentina, llevando la identidad musical de Rosario a uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.