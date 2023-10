Taylor Swift lanzó su versión de "1989" y estallaron las redes

La flamante edición contiene 21 temas, cinco más que el original. Tal como hizo en otras regrabaciones, Swift incorporó canciones “From the vault” (de la bóveda), es decir, algunas que habían sido originalmente compuestas para el disco en su momento, pero que habían quedado fuera de la selección final. En este caso, las nuevas son "Slut!", "Say Don't Go", "Now That We Don't Talk", "Suburban Legends" y "Is It Over Now?". De forma simultánea, publicó una versión "Deluxe" (de lujo) del relanzamiento que incluye la regrabación de remix de "Bad Blood" junto a Kendrick Lamar.

El “1989” original, fue lanzado en esta misma fecha en 2014 y resultó un éxito total de críticas y ventas. Sólo en Estados Unidos, vendió más de mil millones de copias en la primera semana de su estreno. Tres de sus singles, "Shake It Off", "Blank Space" y "Bad Blood", alcanzaron el número uno en la lista de Billboard Hot 100. Además, ganó el premio Grammy al Álbum del Año y al Mejor Álbum Vocal Pop. Tal fue la repercusión del material, que el músico Ryan Adams decidió hacer su propia versión completa del disco.