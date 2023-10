Fans argentinas de Taylor Swift se posicionaron contra Javier Milei

“Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar la atención como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, escribieron, apelando a la conocida posición de Swift sobre el ex presidente de Estados Unidos.

“En el documental de Netflix, 'Miss Americana', Taylor Swift habla de ‘la necesidad de estar en el lado correcto de la historia’ al dar su posición en las próximas elecciones de Estados Unidos. Nosotros, como comunidad, tenemos que enfrentar esa misma necesidad”, afirmaron, con referencia al filme de 2020 en el que se muestra el proceso por el cual la artista decidió, por primera vez en su carrera, compartir su visión política, ante lo que consideraba los peligros de un gobierno de Donald Trump.



Luego, las swifties enumeraron algunas de las “propuestas” de la plataforma electoral de La Libertad Avanza que consideran preocupantes, como “la privatización de la salud y la educación, la libre portación de armas”, el negacionismo y relativización del terrorismo de estado, y las consideraciones negativas del matrimonio igualitario y el feminismo.

“El candidato Milei y su partido de La libertad avanza representa un peligro para la democracia y los derechos humanos de todos los argentinos, pero principalmente para las mujeres y diversidades”, aseveraron junto al manifiesto. “Como swifties, después de Miss americana, NO podemos votar eso”, subrayaron.

Además, arrobaron a Taylor Swift y las cuentas oficiales de fandom internacionales para conseguir el apoyo de la propia artista.Las intervenciones de la cuenta rápidamente generaron muchas interacciones en redes, y recibieron críticas y agresiones de defensores del proyecto de Javier Milei, que las fanáticas se encargaron de compartir para dar cuenta de la hostilidad de quienes asumen esa posición.