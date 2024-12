"Sunset In The Park" vuelve a Rosario: una experiencia única para despedir el año

A tres años del último gran evento que revolucionó la escena local, donde Solomun fue el protagonista, la productora Unidos regresa con "Sunset In The Park", una propuesta que promete marcar el calendario cultural de Rosario .

Desde el atardecer y hasta bien entrada la noche, el evento contará con un line up 100% nacional , comenzando por la rosarina Luli Alvado que se encargará de inaugurar la pista. Más tarde, será el turno del dúo DewCruz , también rosarinos, que darán lugar, luego, a un extended set de 4 horas a cargo del aclamado Facundo Mohrr . Este reconocido productor y DJ argentino ha compartido escenarios con grandes figuras de la escena electrónica mundial, consolidándose como uno de los artistas más destacados del país . Su regreso a Rosario es uno de los momentos más esperados por el público local, ansioso por disfrutar de su inconfundible estilo musical.

solomun-sunset in the park 2021.jpg

Un formato que trasciende lo habitual

En esta nueva edición, "Sunset In the Park" no traiciona su esencia que le permitió destacarse sobre el resto de producciones. La combinación de un entorno al aire libre, con un sonido impecable y una curaduría musical que se alinea perfectamente con la llegada de la estación más vibrante del año, Unidos mantiene la vara alta en lo que respecta a calidad en la organización de experiencias que trascienden lo habitual.