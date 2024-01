"Stranger Things" inició el rodaje de la quinta y última temporada

Sin embargo, el final tendrá sus matices: paralelamente se están desarrollando proyectos adicionales para expandir el universo de “Stranger Things”. Estos incluyen “Stranger Things: The First Shadow”, una producción teatral en vivo que se presentará en el prestigioso West End de Londres, así como un spin-off animado que aún no ha sido titulado.

Desde su lanzamiento el 15 de julio de 2016, “Stranger Things” ha acumulado una legión de espectadores. Por ejemplo, con la cuarta temporada alcanzó más de 140.7 millones de visualizaciones a nivel mundial. Los hermanos Duffer lograron que cada nueva temporada se convierta en un evento cultural, revitalizando fenómenos de los ochenta, desde los waffles hasta el relanzamiento de la New Coke.

Asimismo, la ficción recibió el reconocimiento de la industria con más de 230 nominaciones a premios y ganó alrededor de 70 galardones. Entre estos se incluyen múltiples premios Emmy y el SAG al mejor reparto en una serie dramática. El fenómeno, también se extiendió más allá de la pantalla, generando un culto global que celebra el Día de Stranger Things cada 6 de noviembre, en conmemoración de la fecha de la ficción en la que desapareció el personaje Will Byers.

De igual manera, uno de los logros más notorios se dio en el ámbito musical con la canción “Running Up That Hill” de Kate Bush, que gracias a su aparición en uno de los capítulo mejor calificados de la serie volvió a las listas de éxitos y alcanzó el Top 10 del Billboard Hot 100 después de 38 años de su lanzamiento inicial.

La temporada 4 de “Stranger Things” fue un gran éxito y recibió elogios por su acción, su historia y su desarrollo de personajes. También le fue muy bien a nivel comercial, ya que se convirtió en la serie más vista de Netflix en su lanzamiento.