Sorteo de auto, shows de humor y folclore en la agenda de abril del City Center Rosario

Sorteo de auto, shows de humor y folclore en la agenda de abril del City Center Rosario

La Capital | Zoom | sorteo

City Center Rosario cierra el mes con Cherutti, Brutal Malambo y el sorteo de una BAIC BJ30 0 km para socios WIN el 30 de abril

19 de abril 2026 · 08:04hs

El complejo de entretenimiento de Rosario cierra abril con una agenda cargada de propuestas artísticas, torneos de casino y un sorteo esperado. La programación apunta a distintos perfiles de público, con opciones que van desde el folclore y el humor hasta la música electrónica y los shows de velas para el mes siguiente.

Entre los espectáculos destacados de abril en la sala Jarana, el miércoles 22 se presentará Brutal Malambo, un show que combina tradición escénica con el despliegue físico del malambo y el folclore nacional. Una semana después, el miércoles 29, llegará el humorista Miguel Ángel Cherutti con "Son Formidables, Parte 2", una propuesta que mezcla imitaciones, música y comedia. Ambas funciones se suman a los shows gratuitos que el complejo ofrece todos los viernes y sábados.

Resultados del Quini 6 del miércoles 15 de abril

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó $2.336 millones en el Tradicional

quini 6: un santafesino gano 2.336 millones de pesos en el tradicional

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

El casino, por su parte, mantiene una variedad de torneos y promociones activas para distintos perfiles de jugadores. La oferta incluye torneos de ruleta de paño y electrónica, truco en parejas, blackjack, sábados de desafíos y carreras de slots. También están disponibles acciones especiales como "El Gran Acertijo" y "La Caja Misteriosa", con premios instantáneos.

El sorteo de "Misión 0KM" se define el 30 de abril

El jueves 30 de abril se realizará el desenlace de "Misión 0KM", la promoción que durante dos meses mantuvo en vilo a los socios del programa WIN. El sorteo en vivo determinará al ganador de una BAIC BJ30 0 km, un beneficio exclusivo para quienes participaron canjeando puntos por cupones depositados en la urna. La instancia final se transmitirá en el complejo ante el público presente.

La participación en esta promoción estuvo restringida a socios del programa de fidelidad WIN, que acumulan puntos a partir de su actividad en el casino. El canje de puntos por cupones es el mecanismo habitual de este tipo de sorteos en el complejo, que ya tiene antecedentes en ediciones anteriores con premios de alto valor.

Mayo trae humor, románticos y música electrónica a Jarana

La programación artística de mayo arranca el sábado 2 con "Función Imposible", un show de humor protagonizado por Matías Alé y Roberto Peña que llega a Rosario tras una temporada en Mar del Plata. Las noches de miércoles del mes completarán un menú variado: el cantautor César "Banana" Pueyrredón ofrecerá un repertorio romántico; M&M Tenores combinarán música y comedia en un mismo escenario; el "Negro" Álvarez llevará el humor cordobés a la sala, y Tormenta cerrará con un repaso de sus clásicos. El mes concluirá con la Fiesta B10B, orientada a los fanáticos de la música electrónica.

Una novedad para mayo es la llegada de Candlelight al Centro de Convenciones del complejo. El ciclo, que ya se desarrolla en distintas ciudades del mundo, propone conciertos de cuartetos de cuerdas, piano o ensambles en vivo en espacios iluminados por miles de velas. La ambientación busca ofrecer una experiencia diferente a la del espectáculo convencional. La programación completa está disponible en Fever.

City Center Rosario propone una agenda pensada para todos los gustos con propuestas únicas. Una agenda que se renueva continuamente, ideal para organizarse y no perderse nada.

El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sólo para mayores de 18 años.

sorteo City Center humor shows

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del domingo 12 de abril

Quini 6: de qué localidad son los santafesinos que ganaron más de $700 millones

entre los ganadores del quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Resultados del Quini 6 del miércoles 8 de abril

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo

La serie Friends es uno de los títulos más elegidos de la historia

Diez series largas imperdibles para hacer maratón

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Rosario Central vs Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Edición impresa

domingo 19 de abril de 2026

tapa194.jpeg

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria: más alumnos en la UNR y las privadas

En plena crisis económica, aumentan las inscripciones en universidades de Rosario. Nuevas carreras, búsqueda de estabilidad y apuesta al futuro, las claves

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria: más alumnos en la UNR y las privadas

Por Nachi Saieg
Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren
La Ciudad

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno
La Ciudad

Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno

Se viene el Mercado del Norte, un nuevo espacio gastronómico frente al río Paraná

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Se viene el Mercado del Norte, un nuevo espacio gastronómico frente al río Paraná

El tiempo en Rosario: domingo con lluvias, tormentas aisladas y máxima de 25°
la ciudad

El tiempo en Rosario: domingo con lluvias, tormentas aisladas y máxima de 25°

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Rosario Central vs Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito

Mazzantti y los pibes de Newells: Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores

Mazzantti y los pibes de Newell's: "Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores"

Lo más importante
A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria: más alumnos en la UNR y las privadas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria: más alumnos en la UNR y las privadas

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno

Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno

Ovación
Central tiene la gran oportunidad de aclarar el panorama en uno de los frentes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene la gran oportunidad de aclarar el panorama en uno de los frentes

La cantera de Newells desde donde se edificó otro triunfo y se construye el mañana

La cantera de Newell's desde donde se edificó otro triunfo y se construye el mañana

River y Boca harán vibrar a todos con una nueva edición del superclásico

River y Boca harán vibrar a todos con una nueva edición del superclásico

Liga Argentina de básquet: Provincial puso la serie 2 a 0 y buscará en Viedma el pase a cuartos

Liga Argentina de básquet: Provincial puso la serie 2 a 0 y buscará en Viedma el pase a cuartos

Policiales
Michelin llevó a Expoagro su gama de neumáticos, con foco en movilidad sustentable
Agroclave

Michelin llevó a Expoagro su gama de neumáticos, con foco en movilidad sustentable

Funes: Queremos recuperar las imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones

Por Miguel Pisano
La Región

Funes: "Queremos recuperar las imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones"

Les gusta la pelusa como a nosotros

Por Jorge Asís
Miradas

"Les gusta la pelusa como a nosotros"

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Por Matías Petisce
La Ciudad

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente
Zoom

Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Por Rodolfo Parody
Ovación

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias
la ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades
la ciudad

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Novedades en Central con Ángel Di María: ¿concentra para jugar contra Sarmiento?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Novedades en Central con Ángel Di María: ¿concentra para jugar contra Sarmiento?

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis
Policiales

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Rosarina de Fútbol: un sábado a puro fútbol en el nuevo horario de la primera local

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina de Fútbol: un sábado a puro fútbol en el nuevo horario de la primera local

Primera C: Córdoba y Argentino están obligados a sumar de a tres ante Centro Español y Atlas

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba y Argentino están obligados a sumar de a tres ante Centro Español y Atlas

De la carne de vaca a la de burro: cuáles son los cortes y las alternativas para la parrilla

Por Gonzalo Santamaría
Información General

De la carne de vaca a la de burro: cuáles son los cortes y las alternativas para la parrilla

Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

Por Pablo Mihal
Ovción

Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente
Policiales

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial
Política

La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911