Sorteo de auto, shows de humor y folclore en la agenda de abril del City Center Rosario

City Center Rosario cierra el mes con Cherutti, Brutal Malambo y el sorteo de una BAIC BJ30 0 km para socios WIN el 30 de abril

El complejo de entretenimiento de Rosario cierra abril con una agenda cargada de propuestas artísticas, torneos de casino y un sorteo esperado. La programación apunta a distintos perfiles de público , con opciones que van desde el folclore y el humor hasta la música electrónica y los shows de velas para el mes siguiente.

Entre los espectáculos destacados de abril en la sala Jarana, el miércoles 22 se presentará Brutal Malambo , un show que combina tradición escénica con el despliegue físico del malambo y el folclore nacional. Una semana después, el miércoles 29, llegará el humorista Miguel Ángel Cherutti con "Son Formidables, Parte 2", una propuesta que mezcla imitaciones, música y comedia. Ambas funciones se suman a los shows gratuitos que el complejo ofrece todos los viernes y sábados.

El casino, por su parte, mantiene una variedad de torneos y promociones activas para distintos perfiles de jugadores. La oferta incluye torneos de ruleta de paño y electrónica, truco en parejas, blackjack, sábados de desafíos y carreras de slots. También están disponibles acciones especiales como "El Gran Acertijo" y "La Caja Misteriosa", con premios instantáneos.

El sorteo de "Misión 0KM" se define el 30 de abril

El jueves 30 de abril se realizará el desenlace de "Misión 0KM", la promoción que durante dos meses mantuvo en vilo a los socios del programa WIN. El sorteo en vivo determinará al ganador de una BAIC BJ30 0 km, un beneficio exclusivo para quienes participaron canjeando puntos por cupones depositados en la urna. La instancia final se transmitirá en el complejo ante el público presente.

La participación en esta promoción estuvo restringida a socios del programa de fidelidad WIN, que acumulan puntos a partir de su actividad en el casino. El canje de puntos por cupones es el mecanismo habitual de este tipo de sorteos en el complejo, que ya tiene antecedentes en ediciones anteriores con premios de alto valor.

Mayo trae humor, románticos y música electrónica a Jarana

La programación artística de mayo arranca el sábado 2 con "Función Imposible", un show de humor protagonizado por Matías Alé y Roberto Peña que llega a Rosario tras una temporada en Mar del Plata. Las noches de miércoles del mes completarán un menú variado: el cantautor César "Banana" Pueyrredón ofrecerá un repertorio romántico; M&M Tenores combinarán música y comedia en un mismo escenario; el "Negro" Álvarez llevará el humor cordobés a la sala, y Tormenta cerrará con un repaso de sus clásicos. El mes concluirá con la Fiesta B10B, orientada a los fanáticos de la música electrónica.

Una novedad para mayo es la llegada de Candlelight al Centro de Convenciones del complejo. El ciclo, que ya se desarrolla en distintas ciudades del mundo, propone conciertos de cuartetos de cuerdas, piano o ensambles en vivo en espacios iluminados por miles de velas. La ambientación busca ofrecer una experiencia diferente a la del espectáculo convencional. La programación completa está disponible en Fever.

City Center Rosario propone una agenda pensada para todos los gustos con propuestas únicas. Una agenda que se renueva continuamente, ideal para organizarse y no perderse nada.

El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sólo para mayores de 18 años.