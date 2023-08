En una de sus últimas entrevistas en TV, Silvina Luna aseguró: "A mi me encanta vivir, quiero vivir"

Y añadió: "A mí me encanta vivir, quiero vivir, pero bueno, nunca sabemos...".

El DESEO de SER MADRE de SILVINA LUNA: "Sueño con un bebé para después del trasplante"

Cuando De Brito comentó que había recibido muchos golpes, Luna exclamó: "Me llevé todos los números en esta vida", y repitió algo que ya había dicho en otras ocasiones: "Mi hermano es fundamental en mi vida, me emociono cuando hablo de él", tras lo cual efectivamente se conmovió.

En la continuidad de la entrevista, Silvina Luna contó que en ese momento disfrutaba "cuando puedo salir a tomar un cafecito, cuando no siento dolor", y reveló que los días que tenía diálisis la pasaba mal. "Vuelvo a casa y solo me quiero acostar, pero los días que no voy al tratamiento disfruto de pequeñas cosas", contó.

Por último, también confesó cuáles eran sus deseos para el caso de que se recuperara, trasplante de riñón mediante. "Quiero recuperar mi vida, aunque sé que no va a ser la misma de antes", confió. Y añadió: "Uno de mis deseos es ser mamá, quiero tener un bebé o adoptar un niño para devolver todo el amor que me dan". El día de la entrevista se mostró muy agradecida con la gente: "Cada persona con la que me encuentro en la calle me alienta un montón", reveló.