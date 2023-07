Silvina Luna está de buen ánimo: "Ya agarró el celular y está haciendo chistes"

Silvina Luna poco a poco se recupera del grave cuadro clínico que obligó a que fuera internada en terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aíres. No obstante, la actriz y modelo rosarina, que esta semana fue extubada y experimentó una alentadora mejoría , sigue bajo cuidados médicos estrictos debido a su delicado estado de salud.

Luna padece serias complicaciones renales derivadas de una mala praxis de Aníbal Lotocki en una cirugía estética practicada en 2016, por la que el médico fue c ondenado a 4 años de prisión, aunque está en libertad y sigue practicando la medicina. La joven debe ser sometida a diálisis y está a la espera de un trasplante de riñón.

Este viernes Ángel de Brito, conductor del programa de chimentos de América "LAM", aseguró que, aunque el cuadro sigue siendo crítico, Luna está de buen ánimo. “ Está comiendo y ya agarró su celular . No le manden mensajes porque no tiene el WhatsApp, ni las redes, ni nada. Usa el celular para hacer meditaciones, las va escuchando ”, contó.

“Me cuentan sus amigos que ya está dando órdenes, que ya volvió a ser más Silvina Luna, y que ya empezó a hacer algunos chistes y mejorar su ánimo, a pesar de que su cuadro sigue siendo complicado. Todo esto lo cuento como una leve mejoría. Sé que mucha gente quiere escuchar noticias de ella”, añadió De Brito.

Finalmente, indicó: “Es bravo el panorama porque lo primero que tienen que hacer es sacar la bacteria. Es un tratamiento que lleva un año y le faltan 10 meses todavía por delante, para sacar la bacteria y para hacerse diálisis, hasta llegar al trasplante. Pero estas son algunas cosas alentadoras dentro del cuadro Silvina. Le mandamos un beso grande a ella y a todos sus amigos”.

La alegría de los allegados a Silvina Luna

El parte médico del Hospital Italiano, que dio a conocer en su cuenta de Instagram Fernando Burlando, llevó tranquilidad y le dio esperanzas a los familiares y seguidores de Silvina Luna. La mejoría de la ex "Gran Hermano" generó alegría y sosiego a sus allegados que estaban muy preocupados por la salud de la joven.

Guido Záffora contó en "Intrusos" como fue recibida la noticia: "Silvina no puede hablar porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías", contó en el programa de América. Y agregó: "Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida".

"Ella no puede comer, pero pidió comida. Estaba con hambre y eso es una buena señal", agregó el periodista de espectáculos porteño, quien contó que habló con Burlando. "Me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto", aseguró.