La esperada secuela de “Pollitos en fuga”, la recordada película animada del año 2000, llegará a Netflix el próximo 15 de diciembre, prometiendo traer de vuelta la magia de la animación stop-motion a la pantalla. “Pollitos en fuga” (Chicken Run) se consolidó como la película animada de stop-motion (animación cuadro por cuadro) más exitosa de todos los tiempos, superando las expectativas de su estudio y estableciendo un récord que ha perdurado hasta el día de hoy. Según datos publicados por The Numbers, ninguna otra producción con esta técnica ha logrado destronarla, con “Wallace y Gromit: La batalla de los vegetales” (Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit, de 2005) ocupando el segundo lugar en taquilla.