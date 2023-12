Se estrena "Wonka": los orígenes del chocolatero más mágico y famoso

El realizador Paul King tiene una habilidad asombrosa para elegir a personajes adorables para sus películas. Primero fue Paddington y ahora es Willy Wonka. “Cuando era chico me encantaba «Charlie y la fábrica de chocolate». Fue uno de los primeros libros que leí, una y otra vez, hasta que se cayeron las páginas de la cubierta”, comentó el cineasta. “Recuerdo que me encantaba la comedia salvaje, todos los personajes locos y la magia y el caos de la fábrica de chocolate. Pero cuando David (Heyman, productor) mencionó la idea de hacer una película de Wonka, volví a leerlo y me di cuenta de que también tiene un núcleo emocional increíblemente rico, casi dickensiano. Charlie es un niño tan bueno y decente, y la pobreza de su familia le causa tanto sufrimiento. El hecho de que herede la fábrica, un regalo más maravilloso de lo que jamás podría haber soñado, me hizo llorar a lágrima viva, y la perspectiva de intentar hacer una película que captara el espíritu de Roald Dahl era demasiado emocionante como para rechazarla”, relató.