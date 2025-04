Se estrena la obra "Astronautas", una revancha sudamericana de los viajes espaciales

Esta puesta plantea un corrimiento central que no modifica el texto original. “La obra se ubica en un futuro que el autor plantea casi como una revancha sudamericana de los viajes espaciales. Él dice, a propósito del programa de la versión original que él dirigió, que Sudamérica también merecía su ‘Odisea en el espacio’. Nosotros pensamos, frente a una obra que ubica su anécdota en el año 2618, cómo traerla a un presente en el que quizás no podemos imaginar ni el año que viene. ¿Qué hacer con una obra futurista en un presente en el que es muy difícil vislumbrar el futuro, al menos en nuestro país?”, explicó Díaz en diálogo con La Capital.

“No es que traemos la anécdota al presente, sino que dejándola en el futuro, reflexionamos acerca de qué nos está pasando en el presente en relación al futuro. Nuestro presente ya es lo suficientemente distópico como para imaginar la distopía en el futuro”, sumó el director.

Mariano Tenconi Blanco es uno de los dramaturgos contemporáneos más potentes de la escena nacional. Desde 2013, junto a su compañía Teatro Futuro (formada también por el músico y compositor Ian Shifres y la productora Carolina Castro), es responsable de al menos diez obras y otras tantas colaboraciones, incluyendo “Astronautas”, la cual estrenó bajo su dirección en 2018. Este fin de semana, se podrá ver por primera vez en Rosario otra pieza del universo Tenconi: “Las Cautivas”, con Lorena Vega y Laura Paredes.

En el marco de Zarpar, el jueves 3, de 15 a 16 en el Túnel 4 del CCPE, Tenconi Blanco y Carolina Castro darán una charla abierta, sin necesidad de inscripción previa, sobre la premisa “Teatro, ficción y futuro”. Un posible doble programa ideal para quienes vayan a ver “Astronautas” el miércoles por la noche.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C C Parque de España (@ccpe.rosario)

>> Leer más: El Teatro El Círculo se prepara para poner en escena la ópera "Las bodas de Fígaro"

“Con mucha amabilidad, Mariano nos abrió su mundo imaginario, no sólo el de esta obra, sino el de él como autor. Entonces nuestra puesta está alimentada por ese mundo que él plantea, que es un universo teatral literario lleno de citas, intertextos, con algo de Beckett, algo de Shakespeare, algo de Copi, ese autor argentino impresionante. Tiene una teatralidad que se dispara hacia muchos teatros”, afirmó Marcelo.

Una versión con el teatro como planeta perdido

“Lo que pensamos para nuestra versión fue pensar en dos actrices en el escenario como dos astronautas en un planeta perdido. Planteamos que el teatro es un planeta perdido en sí mismo, el escenario está lleno de vacío hasta que se llena de actuación, de símbolos, de imaginarios, de cuerpos generando escena. Y el naufragio espacial de estas dos actrices las trae a un teatro en ruinas”, detalló el director.

“Él tiene una característica como autor, que en esta versión me pareció algo muy exquisito, que son las familias de palabras que reúne: en un mismo párrafo tenés de las palabras más refinadas del español hasta, por decirlo de alguna manera, las más chabacanas. Y lo hace de manera muy inteligente, muy irónica, muy suspicaz. Es una estrategia de autor muy interesante para ahondar en ella desde la dirección y las actuaciones. Muchas veces pareciera que son textos difíciles, y lo son, por la cantidad de sentidos de los que uno se puede agarrar. A mí me interesa mucho un teatro donde el espectador trabaje, donde no venga solamente a ver, a expectar”, agregó Díaz.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C C Parque de España (@ccpe.rosario)

>> Leer más: El sueño del teatro propio: el ciclo "En obra" con obras de otras latitudes

Esta puesta nació de la voluntad de “hacer algo juntas” de Carolina y Juliana, las protagonistas, que venían de trabajar en un taller de Matías Martínez, y ya habían sumado al proyecto a Matías Tamburri, encargado del diseño sonoro original. Fueron ellas quienes convocaron a dirigir a Marcelo, que venía desarrollándose en la danza y en un “teatro que parte más de los cuerpos improvisando”.

“Acá fue todo un desafío trasladar algunos procedimientos que yo trabajo con mi colectivo de origen, Ficción Física, a un texto que quisimos respetar en su totalidad. Prácticamente no le quitamos ni una palabra, y la estructura está tal cual Mariano la plantea. Eso nos pareció un buen desafío. Y también que las actrices encontraran los rebotes propios en sus propios, en sus corporalidades, en sus imaginarios. Todos esos matices van conformando una actuación que recorre varios estilos de actuación”, adelantó Marcelo.

“Otro desafío fue ver cómo podía volver a navegar por estas aguas cuando hay un texto cuando punto de partida, cómo generar teatralidad o el lenguaje teatral desde ahí. A mí me interesa mucho el fenómeno de qué es estar en escena, es una pregunta que mueve todas las obras que dirijo o en las que participo”, cerró el director.

“Astronautas” cuenta con el apoyo del INT y la actividad colaboración de la Cooperación Española.