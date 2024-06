Se cumplieron dos años de la muerte de El Noba, el cantante de cumbia 420

El recuerdo de La Joaqui y L-Gante

“Hace dos años que te llevaste mi corazón con vos. Ya los días no son los mismos. Mi vida no es la misma. No te das una idea lo que mamá te extraña, eras no, sos mi niño precioso, al cual mamá trato de cuidarte y darle lo mejor, pero bueno ‘es lo que me tocó', dirías vos. Te voy a recordar siempre con alegría, como te gustaba a vos””, escribió su mamá Vanesa Aranda en Instagram junto a una seguidilla de fotos de su hijo.

El posteo de Vanesa recibió miles de likes y cientos de comentarios de cariño y fuerzas, entre los cuales se destacaron los de L-Gante, su mamá Claudia Valenzuela, y La Joaqui.