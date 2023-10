Lo que se plantea es qué pasó, intenta poner luz sobre esa oscuridad y entiendo que lo que va a generar es debate. Es una herida muy grande que está abierta y no hay justicia en relación a eso” (Natalia Oreiro) Lo que se plantea es qué pasó, intenta poner luz sobre esa oscuridad y entiendo que lo que va a generar es debate. Es una herida muy grande que está abierta y no hay justicia en relación a eso” (Natalia Oreiro)

A esa complejidad, los autores sumaron una capa extra, como es la polémica sobre el misil Cóndor. Bassani aseguró que la inclusión de ese tema, le agrega densidad y proyección internacional a esta producción que será estrenada en 240 países: “Hay una especie de hilo que juntó los atentados con la voladura de Río Tercero y no lo digo yo, lo dice la historia. Para la ficción este misil le da algo que en Latinoamérica no estamos acostumbrados a ver, que por ahí es algo que se hace en los países del norte, con los espías, el armamento, el peligro para otra nación. Nosotros no sé si estamos acostumbrados a contar eso, entonces lo primero que le da es un vuelo internacional. Esta es una serie que se filmó en Israel con actores israelíes, también en Argentina y en Uruguay. Estamos contando una serie con una producción increíble, con directores, guionistas, técnicos y actores de primer nivel. Eso le da mucha calidad y un vuelo a la historia que es muy atrapante. Y también, como la serie se estrena en todo el mundo, da la posibilidad de conocer la historia de este país, que acá se hacían misiles, con desarrollo tecnológico y científico, y sobre todo contamos la historia de los dos peores atentados de la historia latinoamericana”.

79548951.jpg Gustavo Bassani interpreta a Iosi Peres, junto a la actriz israelí Moran Rosenblatt.

“Iosi, el espía arrepentido” cuenta con un equipo liderado por el creador y showrunner de la serie, Daniel Burman, quien también comparte créditos como director con Sebastián Borensztein, guionista principal, y Martin Hodara (“Nueva reinas”, “Nieve negra”).

¿Qué grandes preguntas plantea esta temporada? ¿De qué manera interpela al espectador?

Natalia Oreiro: Pasa que estamos hablando de los dos atentados más grandes que sufrió Latinoamérica y al día de hoy todavía no tienen justicia. A partir de eso, lo que la serie plantea hechos basados en un libro que habla de Iosi, el espía arrepentido, un inflitrado dentro de la comunidad judía cuya información se presume que pudo ayudar a concretar estos dos atentados. Pero por detrás hay una trama muy intrincada que tiene que ver con los servicios de inteligencia y con lo que nunca vamos a llegar a saber. Y básicamente lo que se plantea es qué pasó, intenta poner luz sobre esa oscuridad y entiendo que lo que va a generar es debate porque es algo que está abierto. Es una herida muy grande que está abierta hoy en día y que no hay justicia en relación a eso.

79548954.jpg Mercedes Morán tiene a su cargo el personaje de una periodista de investigación.

Marco Antonio Caponi: Yo lo relaciono con una pregunta existencial que me hago todo el tiempo, que es qué difícil es llegar a la verdad con tanta manipulación de la información, con tanta posiblidad de reconstruir con la información o inyectar ficción en la realidad para que no podamos llegar nunca al núcleo, y en la desesperación y en el tiempo ganado para que quien hizo lo que tenía que hacer pueda operar con total impunidad. Hoy te pueden decir tal cosa la vieron 200 millones de personas y es imposible legitimar un hecho como algo real o concreto. Estamos en una serie en la que sabemos cuáles son los hechos, sabemos lo que pasó y lo que sufrimos, pero después lo que se hace con la información y con los hechos o lo que puede haber por debajo es imposible de dilucidar. Y eso hoy es un gran problema. Toda la información que le damos a un sistema es manejada como quieren y no sabemos cuál es la verdad y cuál no lo es.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPrimeVideoLat%2Fstatus%2F1699484773700252011&partner=&hide_thread=false Llega la nueva temporada de Iosi, el espía arrepentido. Esta vez con un doble espionaje y con ganas de contar su verdad. #Iosi2, desde el 27 de octubre en #PrimeVideoLAT #nuevatemporada pic.twitter.com/0tpwTzYT0X — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) September 6, 2023

Gustavo Bassani: A mi me gustaría que se hagan preguntas sobre por qué pasan las cosas que pasan en este país y por qué y cómo la justicia a veces funciona dependiendo del poder de turno. Me gustaría que hagamos un repaso de eso para poder empezar a construir una sociedad mejor. Por qué pasan esas cosas y por qué se mantiene esa impunidad. Me parece que sería bueno que nos preguntemos eso.

Alejandro Awada: Que nos preguntemos qué pasó con los dos atentados a la Embajada de Israel y a la Amia; que nos preguntemos y que nos comprometamos como sociedad.