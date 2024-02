Reapareció Silvina Escudero y contó la difícil situación que la mantuvo alejada de las cámaras

Hace algunos meses que no se sabía nada de Silvina Escudero. No apareció más en los medios de comunicación, algo que era habitual para la campeona del "Bailando", y también se dejó de mostrar en las redes sociales . A finales de enero, Ángel De Brito en "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) rompió el silencio sobre la situación de la bailarina. Vale aclarar que fue un pedido de Escudero que el conductor compartiera esa información.

“Silvina Escudero me pidió que cuente esto: ella estaba embarazada y quería esperar para contarlo" , dijo De Brito en su programa, y agregó: " No voy a entrar en detalles, pero en la semana 14 lo perdió . Por eso se alejó de los medios y de las redes".

Este lunes, Escudero volvió a los medios luego de un impasse. La campeona del "Bailando" apareció en el piso de LAM, acompañada por su hermana Vanina, y comentó la delicada situación de salud que le tocó atravesar en el último tiempo.

"Obvio que no quiero hablar porque voy a ser un mar de lágrimas, es algo que no tengo procesado ni superado”, comenzó Escudero, en referencia a la pérdida del embarazo, y agregó, con la voz quebrada: "Me encantaría hablarlo en algún momento desde el amor, desde la felicidad, como una enseñanza, pero no estoy en ese lugar”.

Además, explicó por qué eligió guardarse por un tiempo: "No sé si lo hubiese podido transitar de la manera que lo pude transitar si la noticia se hubiese dado a conocer en ese momento. Porque estaba en carne viva", expresó Silvina y continuó: "Realmente, fue tremendo porque obviamente es la vida y soy una persona muy positiva. Soy muy creyente y soy de las personas que considera que todo lo que vivimos es por una enseñanza y un motivo. Y estoy transitando eso”.

Luego, agradeció el tratamiento que hizo el periodismo de su situación, le dio las gracias a Ángel De Brito y a "los que sabían de esto en los medios y no lo contaron". "Cuando una está viviendo algo muy pesado y cruel, es mucho más difícil superarlo. Me acuerdo que yo pensaba: ‘Qué tremendo, si esto se supiese, no sabría cómo hablar’”, afirmó Silvina Escudero.

Por otro lado, contó la bailarina contó cómo vivió este difícil momento: "Estuve desaparecida de las redes, que es algo con lo que trabajo. Físicamente tampoco me podía mostrar. Aunque eso era lo de menos". También valoró públicamente el apoyo de su círculo íntimo: "Todo fue súper difícil y agradezco tanto también a mi hermana, que viajó en silencio a sentarse en un sillón conmigo. Y a mis amigos, con quienes tengo un vínculo súper fuerte de amor y amistad, que son los que te salvan en la vida. La vida para todos es dura en un motón de momentos, por lo que nos toca vivir. Y nos salva el amor y los vínculos que forjamos a lo largo de nuestra vida”.

"Hay un montón de mujeres que lo atraviesan y lo han atravesado esto mismo que me pasó. De hecho le pasó a mi hermana. Y yo la re acompañé. Este es un tema que abre un montón de puertas y estoy súper agradecida a las mujeres que me cuentan sus historias por Instagram y quizás en algún momento le sirva mi experiencia”, cerró la campeona de el "Bailando".