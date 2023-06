Raúl Lavié sufrió una indisposición cuando se aprestaba a grabar "Noche al Dente"

“Antes de grabar me tomé un tecito con miel, terminé el tecito, quedó la miel abajo, seguí comiendo la miel y se fue para otro lado, me quitó la respiración y bueno , decidimos suspender la grabación porque eso me afecta la voz para cantar para hacerlo luego en otra oportunidad”, contó el propio Lavié en "LAM", el programa de Ángel De Brito .

raúl lavie.jpg

“En ese momento lo importante es tomarlo con calma, seguir, tratar de respirar, hasta que vaya bajando todo y hasta el final. Ahora ya estoy bien. Ya vino el médico, y me explicó que no me pudo hacer nada", explicó sin peder el buen humor el ganador de los premios Estrella de Mar, ACE y Konex.

"Si el atragantamiento hubiera sido con un objeto sólido sí porque te hace un ejercicio para expulsar lo que te hace mal, lo que está obstruyendo la respiración, pero como la miel se pega y queda en ese lugar, no pudo hacer nada para sacarla. Hubo que esperar a que vaya bajando sola”, añadió con absoluta calma el vocalista de 85 años.

Finalmente, destacó: “Ya está. No me hicieron nada, solo me tomaron la presión arterial. Van a tener Lavié para rato, no se preocupen”.