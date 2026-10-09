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Tres recomendaciones para pasar el fin de semana en Netflix

Producciones de drama, suspenso y thriller para maratonear desde el sillón en este fin de semana nublado

9 de octubre 2026 · 21:20hs
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“Bajo la superficie” es uno de los estrenos que la rompe en Netflix

“Bajo la superficie” es uno de los estrenos que la rompe en Netflix

Llega el fin de semana y llega el momento de ponerse al día con las novedades que Netflix sumó a su catálogo recientemente. El cielo promete mantenerse nublado y el clima fresco, algo que convence a los usuarios de quedarse maratoneando alguna historia desde la comodidad del sillón.

En ese momento, se van a enfrentar a una dura tarea: elegir qué ver. Con tantos estrenos, es difícil seguirle el ritmo a la plataforma de la N roja.

Para resolver esa encrucijada no hace falta conocer cada uno de los estrenos, sino fundamentalmente, aquellos que este fin de semana no se va a perder nadie.

>> Leer más: Netflix: tres miniseries nuevas que no vas a poder dejar de ver

Tres estrenos imperdibles en Netflix para este fin de semana

“Bajo la superficie” (2026)

Recién llegada a la plataforma, “Bajo la superficie” ya se posicionó entre lo más visto. Se trata de una miniserie canadiense que combina drama, tensión, thriller, suspenso y ciencia ficción. Su título original es “Below” y está creada por Jesse McKeown y protagonizada por Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton. Cuenta con 6 episodios y promete una historia enigmática y atrapante.

La historia se desarrolla en Snooks Arm, un pequeño pueblo pesquero que se organiza en torno al agua y cuya economía se encuentra en crisis. Todo comienza cuando aparece un extraño iceberg frente a la costa, que desata una serie de sucesos extraños. Con el objetivo de salvar al pueblo y a su familia, Calvin Penney, un pescador viudo y la doctora Fonda Howander, una investigadora marina, tendrán que comprender la naturaleza de una amenazante criatura marina para detenerla.

“Sinners” (2025)

Quienes no hayan visto “Sinners” no pueden dejar pasar este fin de semana sin conocerla. Se trata de la película que rompió el récord de nominaciones a los Oscar, la historia que llevó el terror a lo más alto de las premiaciones. Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, la cinta combina diferentes géneros para crear una historia sorpresiva, disruptiva y llena de simbolismos.

“Dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, pero allí descubren que un gran mal espera al acecho para recibirlos”, adelanta la sinopsis de “Sinners”. En su camino a abrir un club de blues, las maldiciones antiguas que pesan sobre su pueblo complican la trama, inundándola de oscuridad.

Ambientada en el Misisipi de los años 30, la película combina el suspenso con la música y la crítica social, en una obra que va llevando al espectador por los lugares más inesperados.

>> Leer más: Netflix: cinco estrenos destacados que llegan en octubre

“El círculo” (2026)

Crimen, misterio y política se mezclan en esta miniserie mexicana de thriller político recién llegada. Basada en la novela “Los corruptores” de Jorge Zepeda Patterson, “El círculo” sigue a un grupo de amigos a lo largo de 8 episodios, cuando quedan encerrados en una red de secretos y chantajes. Se trata de una historia de mentiras, codicia y violencia que pone en juego una brusca lucha por el poder.

La trama sigue a un grupo de amigos compuesto por Amelia, Tomás, Mario y Jaime. Su vínculo empieza a resquebrajarse cuando un video comprometedor se filtra. Se trata del último video de la actriz Pamela Dosantos antes de ser asesinada. Al recibirlo, deciden meterse a fondo con una investigación que involucra gente muy oscura y poderosa, capaz de ponerlos en extremo peligro.

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