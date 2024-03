Oscar 2024: dónde ver todas las películas nominadas y de qué se trata cada una

A su vez, el film "Secretos de un escándalo", dirigido por Todd Haynes y protagonizado por Natalie Portman y Julianne Moore, es candidato a Mejor Guión Original (Samy Burch) y está actualmente en cartelera en cines nacionales. "Días perfectos", de Wim Wenders, compite en la categoría Mejor Película Internacional y también puede verse en salas en estos días. Próximamente, también podrá verse en la plataforma MUBI.

DÍAS PERFECTOS | Tráiler oficial | Próximamente

Finalmente, en la categoría de Mejor Película Animada también hay mucho para ver. "Spider-Man: A través del Spider-Verso", secuela de la que en 2019 se quedó con esta terna ("Spider-Man: un nuevo universo"), puede verse en Max. "El niño y la garza", la más reciente entrega del mítico director japonés Hayao Miyazaki, tuvo paso por salas y se espera que algún streaming la sume a su catálogo (Netflix tiene parte de la filmografía del director, así es una posibilidad). "Mi amigo robot", del español Pablo Berger, se estrenó en cines el pasado 29 de febrero y está actualmente en cartelera. "Elemental", la última de Disney, puede verse en Disney+, mientras que "Nimona" está disponible en Netflix.

MI AMIGO ROBOT | TRÁILER

Dónde ver los diez films nominados a Mejor Película

- “Anatomía de una caída”

Dirigida por la francesa Justine Triet, “Anatomía de una caída” es un thriller dramático francés, que narra la historia de Sandra, una escritora alemana que es acusada por la repentina y misteriosa muerte de su marido en la casa que comparten en los Alpes. Desde su estreno, el filme se consolidó como una de las propuestas del año: se quedó con la Palma de Oro en Cannes y otros cuarenta premios en distintos festivales y ceremonias. En los Oscar, está nominada en cinco categorías: Mejor Película, Mejor Dirección (Justine Triet, la única mujer candidata a este galardón), Mejor Actriz Protagónica (Sandra Hüller), Mejor Guión Original (Justine Triet y Arthur Harari), y Mejor Edición. El filme tuvo su estreno en cines en Argentina, y en Rosario todavía se puede ver en el cine público El Cairo, Cines del Centro y Cines Showcase.

Anatomía De Una Caída (2023) Tráiler Oficial Subtitulado

- “Pobres criaturas”

Esta peculiar comedia dramática de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone, llega al Oscar como la segunda película más nominada, con once candidaturas. El filme, basado en la novela homónima de Alasdair Gray, narra las aventuras de la joven Bella, tras ser revivida por un científico. Ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y el próximo 10 de marzo competirá en las categorías: Mejor Película, Mejor Dirección (Yorgos Lanthimos), Mejor Actriz Protagónica (Emma Stone, una de las favoritas a llevarse la estatuilla), Mejor Actor de Reparto (Mark Ruffalo), Mejor Guión Adaptado (Tony McNamara), Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición. En Argentina, se estrenó el 18 de enero y todavía puede verse en algunas salas.

Pobres Criaturas | Tráiler Oficial | Subtitulado

- “Barbie”

Poco queda para decir a esta altura sobre “Barbie”, el filme de Greta Gerwig, protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, que se convirtió en un fenómeno cinematográfico y cultural en 2023. El filme basado en la popular muñeca de Mattel rompió todos los récords de taquilla y tuvo también buena recepción de la crítica, por su astuto y divertido abordaje de temáticas como el capitalismo y el patriarcado a través del universo Barbie.

Como se esperaba, “Barbie” llega a los Oscar como una de las más nominadas, con ocho candidaturas. Sin embargo, hubo polémica: Greta Gerwig no quedó en la terna de Mejor Dirección ni Margot Robbie en la de Mejor Actriz, a pesar de que la labor de ámbas en sus roles fue ampliamente elogiada. La película compite en Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto (América Ferrara), Mejor Actor de Reparto (Ryan Gosling), Mejor Guión Adaptado (Greta Gerwig y Noah Baumbach), Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y tiene dos canciones en la categoría de Mejor Canción Original: “What Was I Made For?” de Billie Eilish y Finneas O’Connell, y “I’m Just Ken” de Mark Ronson y Andrew Wyatt.

Después de varios meses en cartelera desde su estreno el 20 de julio el año pasado, “Barbie” tuvo un segundo paso por algunos cines a finales de enero. Sin embargo, desde mediados de diciembre está disponible para ver en Max, la plataforma de HBO.

Barbie | Tráiler Oficial | Subtitulado

- “La zona de interés”

Este drama histórico, dirigido por Jonathan Glazer y basado en la novela de Martin Amis, retoma de manera única y original uno de los períodos más abordados por el cine: el nazismo. La película, que recibió el Gran Premio del Público en el Festival de Cine de Cannes, narra la vida de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, quien vive junto a su familia una vida aparentemente normal y apacible al lado del campo de concentración. El filme aparece en cinco categorías del Oscar: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Adaptado (Jonathan Glazer), Mejor Sonido (Tarn Willers y Johnnie Burn), y Mejor Película Internacional. La película se estrenó en salas en Argentina el pasado 15 de febrero, y en Rosario puede verse en Cines del Centro y Cines Showcase.

La zona de interes - Trailer final subtitulado en español

- “Los que se quedan”

Dirigida por Alexander Payne, se trata de una comedia dramática protagonizada por Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph y Dominic Sessa. La trama sigue a Paul Hunham, un solitario profesor de historia obligado a pasar la Navidad en el colegio pupilo donde trabaja, cuidando de los alumnos que no pueden viajar a visitar a sus familias para las fiestas. Está nominada al Oscar en cinco categorías: Mejor Película, Mejor Actor Protagónico (Paul Giamatti), Mejor Actriz de Reparto (Da’Vine Joy Randolph), Mejor Guión Original (David Hemingson), y Mejor Edición. En Argentina, se estrenó el 8 de febrero y todavía puede verse en algunas salas.

Los que se quedan | Tráiler oficial (Universal Pictures) - HD

- “Los asesinos de la luna”

Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio, y Robert De Niro, se trata de un drama histórico que se centra en los asesinatos de miembros de la tribu Osage en Oklahoma durante la década de 1920. La película llega a los Oscar como la tercera más nominada, con 10 candidaturas: Mejor Película, Mejor Director (Martin Scorsese, que a los 81 años se convirtió en el cineasta más longevo en competir por este galardón), Mejor Actriz Protagónica (Lily Gladstone), Mejor Actor de Reparto (Robert De Niro), Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición. Tras su estreno en octubre, está disponible para ver por streaming en Apple TV+.

Los Asesinos de la Luna | Tráiler oficial (SUBTITULADO) – Martin Scorsese (2023)

- “Maestro”

Bradley Cooper escribe, dirige, protagoniza y produce esta biopic, centrada en la figura del compositor y director de orquesta Leonard Bernstein. El filme, que se puede ver en Netflix desde su estreno en diciembre, participó de la competencia oficial del Festival de Venecia y llega al Oscar con siete nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor Protagónico (Bradley Cooper), Mejor Actriz Protagónica (Carey Mulligan), Mejor Guión Original (Bradley Cooper y Josh Singer), Mejor Cinematografía, Mejor Sonido, y Mejor Maquillaje y Peinado.

Maestro | Tráiler oficial | Netflix

- “Oppenheimer”

El último filme de Christopher Nolan protagonizó su propio fenómeno. En un inesperado tándem con “Barbie”, se convirtió en un éxito de taquilla y llegó al Oscar como la película más nominada, con trece candidaturas. La biopic de J. Robert Oppenheimer, “el padre de la bomba atómica”, protagonizada por Cillian Murphy, es además la favorita a quedarse con la estatuilla a Mejor Película. Después de una larga estadía en carteleras desde su estreno en julio 2023, y una reposición en algunas salas en enero pasado, la película se puede ver por streaming en Apple TV+.

OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Subtitulado - (Universal Studios) - HD

- “Vidas pasadas”

Dirigida por Celine Song, este drama romántico sigue la historia de Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia en Corea del Sur que se reencuentran veinte años después de que ella emigra a Estados Unidos. La película estuvo en la competencia oficial en el festival de Berlín, recibió decenas de premios internacionales, y recibió dos nominaciones a los Oscar: Mejor Película y Mejor Guión Original (Celine Song). Protagonizada por Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, se estrenó en cines argentinos el pasado jueves 29 de febrero y se puede ver en varias salas rosarinas.

VIDAS PASADAS | TRÁILER

- “American Fiction”

Dirigida por Cord Jefferson, protagonizada por Jeffrey Wright y Tracee Ellis Ross, esta comedia dramática propone un comentario original sobre la hipocresía de la industria editorial. La película sigue a Thelonious “Monk” Ellison, un novelista y docente que, en respuesta a la falta de interés de las editoriales por su última obra, decide escribir, bajo un seudónimo, una novela satírica sobre la experiencia afroamericana, con un éxito inesperado. “American Fiction” compite en los Oscar en cinco categorías: Mejor Película, Mejor Actor Protagónico (Jeffrey Wright), Mejor Actor de Reparto (Sterling K. Brown), Mejor Guión Adaptado (Cord Jefferson), y Mejor Banda Sonora Original. En Argentina, no tuvo estreno en cines y puede verse por streaming en Amazon Prime Video.