Qué dijo la China Suárez sobre los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River

La mediática habló sobre las versiones de redes que aseguran que ella dio “el visto bueno” para la llegada de su pareja al club porteño

La China Suárez afirmó que no es ni quiere ser la manager de su pareja Mauro Icardi, a quien un rumor reciente vinculó a River Plate

En medio de tensiones eternas entre Mauro Icardi y Wanda Nara, agravadas por las fiestas y la disputa por sus hijas, un nuevo rumor agitó el avispero: la posible llegada del futbolista a River Plate para 2026. La versión que circuló por redes sociales del universo deportivo aseguraba que la China Suárez había dado “el ok” a su pareja para este movimiento.

En X, el periodista Pablo Calvari afirmó: “Hace minutos culminó la reunión entre Di Carlo y Mauro Icardi fuera del Monumental. Se reunieron en una oficina de Puerto Madero. El jugador le transmitió al Presidente millonario sus ganas de jugar en River y le dejó en claro que lo económico podría pasar a segundo plano”.

“Para destrabar la llegada del 9 River deberá negociar con Galatasaray de Turquía. El jugador todavía tiene contrato por 6 meses más. Vence en junio 2026. La pelota la tiene ahora Di Carlo, que quedó en contestar en estos días. La China Suárez ya le dio el ok a su pareja. Quiere volver a la Argentina”, agregó.

Hace minutos culminó la reunión entre Di Carlo y Mauro Icardi fuera del Monumental. Se reunieron en una oficina en Puerto Madero. El jugador le transmitió al Presidente millonario sus ganas de jugar en River y le dejó en claro que lo económico podría pasar a 2do plano. Para… pic.twitter.com/B03kt4q6V0

La respuesta de la China Suárez

Esta información, publicada el 23 de diciembre por la tarde rápidamente se replicó. Suárez no tardó en responder en la misma red social: “¿Que yo ‘di el ok’ para qué? Jajaja. No me meto en la carrera de mi pareja, no soy su mánager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía. No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”, dijo la China, deslizando una crítica a Wanda Nara, que fue efectivamente manager de Icardi durante varios años de su carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chinasuarez/status/2003587599043289223&partner=&hide_thread=false Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos — China Suarez (@chinasuarez) December 23, 2025

Icardi y Suárez están en Argentina para pasar las fiestas en la casa que tienen en Nordelta, junto a los hijos de ella y las hijas de él, quienes, por disposición judicial, compartirán Navidad con su papá y Año Nuevo con Wanda.

A su vez, no hay ninguna confirmación oficial de que el futbolista se haya reunido con autoridades de River ni que haya negociaciones avanzadas para su pase al club.