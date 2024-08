Premios Sur: Ricardo Darín cuestionó los recortes del gobierno a la cultura

Por su parte, Marcelo Subiotto, ganador del premio a Mejor actor protagónico por su trabajo en la película “Puan”, afirmó: “La cultura es una rama

de la educación, es una rama de la salud, es un derecho y una necesidad para una sociedad. Se constituye, se construye y se enriquece, y tiene salud social si todo eso funciona. Y eso sucede con políticas de Estado. Seguiremos dando la lucha para que esas políticas no cesen”.

Demián Rugan, elegido como Mejor director por la celebrada “Cuando acecha la maldad”, aseveró: “Mis tres primeras películas, con aportes privados, míos y del Incaa no las vio nadie. O sea, que si el Dios mercado me hubiese dicho ‘esto no es lo tuyo’, yo no estaría acá. ‘Cuando acecha la maldad’ no hubiese existido tampoco, porque mi cuarta película ‘Aterrados’ la hice luego de un concurso del Incaa. Con esto digo, gracias al apoyo a la cultura por parte del Estado, porque me permitió estar acá”.



Embed - Cuando acecha la maldad - Trailer Oficial

Todos los ganadores de los premios Sur

En la ceremonia, también fueron premiadas “Los delicuentes” de Rodrigo Moreno, “El rapto” de Daniela Goggi, y “Blondi”, la ópera prima de Dolores Fonzi. Además, se entregaron reconocimientos a las películas “Camila”, por los 40 años de su estreno, “La tregua”, por sus 50 años, y “Relatos salvajes”, que cumpió una década desde su lanzamiento.

También hubo reconocimientos especiales a la documentalista Carmen Guarini y el director Adolfo Aristarain.



>> Leer más: Se conocieron los nominados a los premios Martín Fierro 2024 y hay polémica

A continuación, la lista completa de ganadores:

-Mejor Película de Ficción: “Cuando acecha la maldad”, de Demian Rugna

-Mejor Película Documental: “El juicio”, de Ulises de la Orden

-Mejor Ópera Prima: “Blondi”, de Dolores Fonzi

-Mejor Serie de Ficción: “División Palermo”

-Mejor Dirección: Demian Rugna por “Cuando acecha la maldad”

-Mejor Actriz Protagónica: Dolores Fonzi, por “Blondi”

-Mejor Actor Protagónico: Marcelo Subiotto, por “Puan”

-Mejor Actriz de Reparto: Rita Cortese, por “Blondi”

-Mejor Actor de Reparto: Leonardo Sbaraglia, por “Puan”

-Revelación Femenina: Mariana Chaud, por “Los delincuentes”

-Revelación Masculina: Toto Rovito, por “Blondi”

Embed - Blondi - Tráiler Oficial I Prime Video

-Mejor Guion Original: Rodrigo Moreno, por “Los delincuentes”

-Mejor Guion Adaptado: Daniela Goggi y Andrea Garrote, por “El rapto”, basada en “El salto de papá” de Martín Sivak

-Dirección de Fotografía: Inés Duacastella y Alejo Maglio, por “Los delincuentes”

-Mejor Diseño de Vestuario: Pheonia Veloz, por “Cuando acecha la maldad”

-Mejor Montaje: Alberto Ponce, por “El juicio”

-Mejor Dirección de Arte: Sebastián Orgambide, por “El rapto”

-Mejor sonido: Leandro de Loredo, por “El rapto”

-Maquillaje y caracterización: Emmanuel Miño, por “Elena Sabe”

-Mejor Música Original: Santiago Dolan, por “Puan”